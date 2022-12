Principales fonctionnalités de l’iPhone 14 Pro à découvrir et à personnaliser

Vous venez de recevoir un nouvel iPhone 14 Pro ou Pro Max ? Poursuivez votre lecture pour découvrir certaines des meilleures fonctionnalités à tester et à personnaliser sur votre nouvel appareil, notamment l’affichage permanent, permettant l’appareil photo 48MP complet, Dynamic Island, etc.

Si vous avez pu obtenir un iPhone 14 Pro/Pro Max pour les vacances, considérez-vous chanceux car l’appareil a connu une faible disponibilité.

Les modèles Pro se distinguent des iPhone 14 et 14 Plus avec le nouvel îlot dynamique, l’appareil photo principal de 48 MP, l’affichage permanent, etc.

Principales fonctionnalités de l’iPhone 14 Pro

Affichage permanent

L’iPhone 14 Pro est le premier smartphone d’Apple à proposer un affichage permanent. Il est personnalisable avec les widgets de l’écran de verrouillage, et à partir d’iOS 16.2, vous pouvez également choisir si vous souhaitez qu’un arrière-plan coloré et des notifications s’affichent ou non pour le mode toujours activé.

Consultez notre guide complet sur la façon de personnaliser l’affichage permanent :

Et voici notre tour d’horizon des excellentes applications à essayer avec la prise en charge du widget Lock Screen :

Utilisez toute la puissance de l’appareil photo principal 48MP

Prendre des photos avec l’appareil photo principal à résolution complète de 48 MP sur l’iPhone 14 Pro n’est pas quelque chose que vous voudrez faire tout le temps avec une seule image allant de 75 à 100 Mo +. C’est pourquoi la valeur par défaut est définie sur la prise d’images 12MP.

Mais lorsque vous souhaitez capturer le plus de détails possible – permettant des récoltes impressionnantes – il est essentiel d’utiliser toute la puissance de l’appareil photo principal de l’iPhone 14 Pro.

Voici quelques conseils supplémentaires sur l’appareil photo pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos photos et vidéos :

Vous voyez une autonomie de batterie difficile ?

En particulier lorsque vous avez un nouvel appareil, vous pourriez voir ce qui semble être une autonomie de batterie pire que prévu. Cependant, cela n’indique pas que quelque chose ne va pas avec votre iPhone 14 Pro. Voici ce qui pourrait se passer et quelques conseils pour réduire l’épuisement de la batterie sans avoir à acheter une batterie portable.

Île dynamique

L’île dynamique prend en charge une large gamme de fonctionnalités iOS 16 natives ainsi qu’une prise en charge tierce. Voici ce qui est pris en charge directement via iOS :

Alertes et notifications système :

Appel entrant

AirPod connectés

Identification faciale

Payer Apple

Clef de voiture

AirDrop

Déverrouiller la montre

Batterie faible

Mise en charge

Interrupteur silencieux MARCHE/ARRÊT

Interactions NFC

Airplay

Changements de focus

Raccourcis

Mode avion/aucune alerte de données

Alertes de la carte SIM

Les accessoires se connectent

Trouver mon

Activités en direct :

Appel en cours

PartagerPlay

Musique/Applications en cours de lecture

Minuteur

Plans d’accès

Mémos vocaux

Enregistrement d’écran

Hotspot personnel

Indicateur de micro

Indicateur de caméra

Socket en charge d’applications tierces via l’API

Lecture en cours:

Spotify

Brodeuse

Audible

Amazon Musique

NPR un

Couvert

Pandore

Musique Youtube

SoundCloud

Kit d’appel :

Whatsapp

la voix de Google

Instagram

Skype

Et consultez notre tour d’horizon de certaines des premières applications tierces offrant une assistance Dynamic Island et des activités en direct :

SOS d’urgence par satellite

J’espère que c’est quelque chose dont vous n’aurez jamais besoin, mais cela vaut la peine de tester la nouvelle fonctionnalité de sécurité sur l’iPhone 14 au cas où vous le feriez :

Vous rencontrez des problèmes avec votre nouvel iPhone ?

Si vous rencontrez un problème où vous devez forcer le redémarrage de votre iPhone 14 Pro, nous avons un guide détaillé sur ce qu’il faut faire.

Ou ajoutez l’article ci-dessous à vos favoris pour l’avoir à portée de main lorsque vous en aurez besoin :

Merci d'avoir consulté notre guide sur les principales fonctionnalités de l'iPhone 14 Pro !

