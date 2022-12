Ces robes présentées à Hong Kong ont été conçues par une intelligence artificielle

Les designers ont travaillé avec le logiciel AiDa pour créer les nouvelles collections, le spectacle montre comment l’IA devient un outil d’inspiration créative.

Couettes translucides, masques bleus monochromes, visages masqués par des tissus noirs, il y a quelque chose d’extraterrestre sur les podiums de Hong Kong cette année. Et en fait, les vêtements n’ont pas été créés uniquement par des êtres humains.

Les stylistes ont donné la ligne directrice puis une aide inédite est entrée en jeu : l’intelligence artificielle. Des robes hybrides, futuristes, inspirées des machines sont apparues sur le tapis rouge le 19 décembre, des robes capables de montrer à tous ce qui se passe si l’IA entre dans le circuit créatif de l’univers de la mode.

La mode X IA

L’événement, parrainé par l’Institute of Artificial Intelligence Design (AiDLab), a amené le « FASHION X AI Fashion Show » sur les pistes du M+ Museum. Une soirée pour montrer ce qui se passe si l’intelligence artificielle est appliquée à la mode.

Le défilé a mis en lumière plus de 80 robes de 14 designers, toutes créées avec l’aide du logiciel d’intelligence artificielle AiDA, abréviation de « AI-based Interactive Design Assistant ». Le logiciel développé par des doctorants et des étudiants universitaires à AiDLab à Hong Kong.

Comment fonctionne Aida ?

Le système AiDA est capable de reconnaître, détecter et générer des images. Par exemple, les concepteurs peuvent télécharger des brouillons, des matériaux et des palettes de couleurs sur un moodboard virtuel et l’algorithme logiciel génère des conceptions que les stylistes peuvent ensuite modifier, en ajoutant des détails, des accessoires, en changeant les couleurs ou en modélisant selon un certain style. Le système est capable de produire des dizaines de modèles différents en quelques secondes. AiDA a été officiellement lancé avec le salon Fashion X AI, mais est déjà disponible pour les créateurs d’Europe et d’Asie-Pacifique.

Selon le PDG d’AiDLab, Calvin Wong, le logiciel a été créé comme un « outil d’aide » pour les concepteurs. « AiDA est un assistant pour les stylistes, pour aider les designers et l’IA à travailler ensemble pour créer la collection finale. »

Le lien entre les stylistes et l’intelligence artificielle

Le créateur de mode hongkongais Mountain Yam, qui utilise AiDA depuis six mois, a expliqué que l’IA a non seulement joué un rôle pratique, mais a pu l’inspirer. « Notre relation est comme une relation amoureuse. J’ai semblé apprendre à la connaître progressivement (AiDA) et elle a progressivement appris mes projets », a déclaré Yam. « Suivant mes lignes, mes styles et mes bases de données, le système m’a proposé des alternatives que je n’aurais peut-être jamais envisagées, mais qui, selon AiDA, me convenaient. Je pense que nous développons une relation à long terme. »

« Je pense que l’intelligence artificielle est pleine de possibilités et c’est vraiment une opportunité incroyable pour les étudiants et pour les professeurs », a déclaré la designer Yulia Tlili, qui espère voir bientôt des collections futuristes et radicales sur les podiums.

Le lien entre la mode et l’intelligence artificielle n’est pas nouveau, et il devient de plus en plus étroit. L’IA peut être utilisée non seulement pour inspirer les stylistes, mais, par exemple, elle pourrait devenir un outil précieux pour prédire les tendances des prochaines saisons, ou déterminer le juste prix des vêtements, optimiser les promotions et mieux répartir les remises.