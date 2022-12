Voici Goose Goose Duck, l’alternative gratuite à Among Us qui bat des records sur Steam

Chaque fois qu’un phénomène apparaît dans le jeu vidéo, d’autres alternatives suivent. C’est le cas de Goose Goose Duck, arrivé en accès anticipé en octobre 2021 et qui, aux portes de 2023, bat des records sur Steam avec sa version gratuite 1.0. Le pic de joueurs en ce mois de décembre est si élevé qu’il a rivalisé avec des géants comme FIFA 23, Destiny 2, Modern Warfare 2 et GTA 5, entre autres. A l’heure où j’écris ces lignes, son plus grand nombre d’utilisateurs simultanés s’élève à 366 159 joueurs. Presque rien.

Ses développeurs, Gaggle Studios Inc, décrivent leur projet comme « un jeu de déduction sociale où vous et vos camarades oies devez travailler ensemble pour accomplir la mission ». Vous devez découvrir qui sont les oiseaux qui ont infiltré votre équipe, essayant de vous saboter de l’intérieur, avant qu’ils ne puissent vous arrêter. En gros la formule proposée par Among Us, mais en version free to play.

Le jeu prend en charge les matchs publics et privés, le chat vocal, la personnalisation des personnages et plus de cinq modes de jeu. L’entreprise canadienne essaie d’autoriser plus il y a d’ordinateurs capables de la déplacer, mieux c’est. Il est étiqueté Playable on Steam Deck (il vous suffit de saisir des textes avec le clavier de l’interface) et il fonctionne à la fois sur Windows et macOS. Nous vous laissons avec les exigences ci-dessous.

Configuration minimale et recommandée pour jouer à Goose Goose Duck

Minimes

Système d’exploitation Windows 7

Processeur : Intel Core2 Duo 2,4 Ghz

Mémoire : 2 Go de RAM

GPU : intégré

DirectX : version 9.0

Stockage : 400 Mo

Connexion : au moins 10 Mbps de téléchargement et de téléchargement pour utiliser le chat vocal

Recommandé

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i-5 2,8 Ghz

Mémoire : 4 Go de RAM

GPU : série NVIDIA 600 ou équivalent

DirectX : version 11

Stockage : 500 Mo

Connexion : au moins 10 Mbps de téléchargement et de téléchargement pour utiliser le chat vocal

Source : Steam DB