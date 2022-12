8 meilleurs matériaux que vous pouvez essayer sur votre téléphone Android

Android est un système d’exploitation ouvert. Cela indique que l’utilisateur peut personnaliser librement n’importe quel élément qu’il aime. Ce type de liberté de personnalisation permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leur imagination la plus folle. Nous savons que de nombreux éléments tels que les fonds d’écran, les packs d’icônes, les thèmes et même les sons de notification peuvent être modifiés selon votre choix. Un autre élément de l’écran d’accueil qui peut être modifié par l’utilisateur sont les Widgets.

Les widgets sont de petits raccourcis qui affichent certaines informations provenant de différentes applications. Maintenant, il existe de nombreux widgets disponibles sur le Google Play Store que vous pouvez télécharger. Mais, au lieu de simplement choisir au hasard des widgets sur le Play Store, nous avons décidé de suivre un certain thème. Aujourd’hui, nous examinerons les meilleurs widgets conçus par Material You que vous pouvez facilement installer sur votre appareil Android.

Meilleur matériel Widgets Android à essayer

Matériel Les éléments que vous avez conçus sont simplement des éléments qui changeront de couleur en fonction des accents de votre papier peint. Il s’agit d’une fonctionnalité qui a été introduite avec Android 12 et qui a été largement travaillée dans Android 13. Si vous envisagez d’installer ces widgets sur un ancien appareil Android, il serait préférable d’obtenir un lanceur tiers par défaut ou stock. launcher n’aura pas de telles fonctionnalités. Notre liste de widgets Material You contiendra des widgets gratuits et payants.

Widgets Android 12 (douze)

Sous le nom de widget, ce pack de widgets contient tous les widgets que vous verriez sur un appareil Android 12. Vous avez le choix entre un bon nombre de widgets dans ce pack, tels que l’horloge analogique, l’horloge numérique, la météo, le calendrier, les notifications, le niveau de la batterie, le système, les raccourcis d’application de contrôle, la recherche Google et les widgets Musique. Ces widgets changent automatiquement les couleurs des niveaux en fonction du fond d’écran qui a été appliqué à l’écran d’accueil de votre appareil.

Ces widgets vous permettent également de choisir parmi différents accents de couleur présents sur le fond d’écran. Il s’agit d’un pack de widgets autonome développé par Dita Cristian Ionut. Vous pouvez télécharger Widgets Android 12 (douze) gratuitement sur le Google Play Store.

Widgets d’horloge Android 12

Android 12 est venu avec des widgets d’horloge nouvellement conçus. Cette application widget vous permet d’ajouter les différents types d’horloges Android 12 à votre écran d’accueil. Toutes les horloges du pack de widgets sont celles que vous avez conçues. Afin d’accéder à la suite complète de personnalisation, vous devrez déverrouiller le package premium qui vous permet de personnaliser tout ce qui concerne l’horloge. De la forme, du style des aiguilles et des styles de chiffres sur l’horloge ainsi que de la couleur des aiguilles.

Le pack Android 12 Clock Widgets a été développé par Mohammed Ibrahem. Ce pack de widgets peut être téléchargé gratuitement du Google Play Store.

Widget météo Android 12/13

Un autre pack de widgets du même développeur des widgets d’horloge Android 12. Ce pack de widgets météo vous permet d’ajouter différents types de widgets météo à l’écran d’accueil de votre appareil. Tous les widgets météo de ce pack de widgets suivent le langage de conception Material You. Tout comme l’application précédente, il existe des widgets gratuits que vous pouvez utiliser sans aucune sorte de personnalisation. Afin d’obtenir des options de personnalisation et plus de thèmes de widgets, vous devrez acheter un abonnement premium/pro.

Le widget météo vous permet de modifier manuellement ou automatiquement l’emplacement et propose des options pour voir la météo entre Celsius et Fahrenheit. Le Widget météo Android 12/13 pack peut être téléchargé gratuitement sur le Google Play Store.

Widget Horloge (Material You)

Vous aimez les nouveaux styles d’horloge Android 12/13, mais la dernière mise à jour de votre appareil était Android 11 ou peut-être même plus ancienne ? Eh bien, ne vous inquiétez pas ! Le widget Horloge est là pour que vous l’installiez sur l’écran d’accueil de votre appareil. Ce widget a 5 cadrans d’horloge différents, tous avec le nouveau style de conception de matériel. Ces widgets peuvent facilement s’adapter aux couleurs de votre fond d’écran. Cependant, cela ne fonctionnera que sur Android 12 et plus récent. Il en va de même pour les couleurs d’occasion et d’horlogerie. Sinon, le widget horloge fonctionnera comme prévu sur les anciennes versions d’Android, moins la personnalisation.

Ce widget est une application autonome, ce qui indique que vous n’avez pas besoin d’installer d’autre application et qu’il fonctionne également très bien avec presque tous les lanceurs. Développé par Rushikesh Kamewar, Widget Horloge peut être acheté sur le Google Play Store pour 0,99 $

Widget de recherche (Material You)

La barre de recherche a été un widget important sur presque toutes les versions d’Android. Cette fois, avec Android, il a le langage de conception de votre matériel qui le rend encore plus beau. Oui, il peut maintenant facilement changer la couleur des icônes de la barre de recherche pour correspondre aux accents du fond d’écran de votre écran d’accueil. Avec le widget de recherche, vous pouvez ajouter des icônes sur le côté droit de la barre de recherche.

Développé par Rushikesh Kamewar, le widget prend en charge toutes sortes de lanceurs et fonctionnera également facilement sur les appareils fonctionnant sous Android 8 et supérieur. Widget de recherche peut être téléchargé à partir du Google Play Store pour 0,99 $.

Widget Batterie – Android 12

Voici un widget très utile qui vous montre non seulement le pourcentage de batterie de votre propre appareil, mais également le pourcentage de batterie de tout appareil Bluetooth actuellement connecté à votre appareil. Ce widget de batterie vous permet de choisir parmi différents types d’options de mise en page. Le widget peut vous montrer un maximum de 4 pourcentages de batterie d’appareils. Vous pouvez choisir d’utiliser le widget de style bloc ou le widget en forme de pilule.

Vous pouvez également choisir d’utiliser un thème clair ou sombre pour le widget. Les couleurs de ce widget sont définies en fonction du fond d’écran. Vous avez également la liberté de choisir vos propres couleurs pour le widget. Développé par List Apps, Widget Batterie – Android 12 téléchargeable gratuitement sur le Google Play Store.

Pack d’icônes Pix Material You Light / Dark

Bien qu’il s’agisse d’un pack d’icônes Material You, il existe un nombre décent de widgets conçus par Material You que vous pouvez ajouter à l’écran d’accueil de votre appareil. Il existe au total 5 widgets d’horloge différents, 2 tablettes de date et 3 widgets de barre de recherche différents parmi lesquels choisir. Ce widget et ce pack d’icônes sont recommandés simplement parce qu’ils fonctionnent parfaitement sur Android 12 et 13. Les widgets changent instantanément leurs couleurs en fonction du fond d’écran que vous avez appliqué.

Développé par PashaPuma Design, le Pack d’icônes Pix Material You Light / Dark peuvent être achetés sur le Google Play Store pour 1,99 $.

Widget Musique Android 12

La plupart des applications de diffusion de musique et des lecteurs multimédias n’ont pas de widget moderne de style Material You. Cela peut être une déception pour beaucoup de gens. Heureusement, l’application Music Widget Android 12 vous permet d’ajouter facilement différents types de widgets musicaux. Vous pouvez choisir parmi de nombreux styles de widgets tels que les couleurs statiques, les couleurs des pochettes d’album, 2 types de designs Material You, ainsi que les designs Blur et Material You mix.

Les widgets de couleur statiques sont libres d’utilisation tandis que les autres sont des achats intégrés que vous devrez acheter individuellement. La bonne partie de ce widget est qu’il prend facilement en charge presque tous les médias et lecteurs de musique. Widget Musique Android 12 est développé par List Apps et peut être téléchargé gratuitement sur le Google Play Store.

Conclusion

Ce sont les meilleurs widgets Material You que vous pouvez installer sur votre appareil Android 12 ou Android 13. Maintenant, une recherche normale des widgets Material You sur le Google Play Store vous montrera certainement beaucoup de widgets Material You.

Cependant, le problème avec certains d’entre eux est que la plupart d’entre eux s’en tiennent généralement à des couleurs statiques et ne changeront pas leur couleur en fonction des accents de vos fonds d’écran. De tels widgets ne vous donnent pas une véritable sensation de widget Material You. Les widgets que nous avons partagés dans cette liste changent de couleur en fonction du fond d’écran de l’appareil, soit en effectuant des achats d’applications, soit gratuitement.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Explorez plus, personnalisation Android :