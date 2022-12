FIST : Forged In Shadow Torch est le nouveau jeu gratuit choisi sur Epic Games Store

Epic Games Store organise sa promotion la plus spéciale pour Noël. Chaque jour, il propose un jeu gratuit jusqu’à la fin de l’année ; le prochain choisi est FIST: Forged In Shadow Torch, maintenant disponible pour être échangé dans le store. La metroidvania restera dans la campagne jusqu’au 27 décembre à 17h00 (CET). Une fois expiré, le relais sera donné au prochain jeu vidéo.

« Il y a six ans, la Machine Legion (Robotic Legion) a envahi et colonisé Torch City, à l’origine habitée par des animaux. Rayton, un ancien soldat de guerre de la description officielle, y vit isolé depuis », révèle Antiidelay, son éditeur, dans la description officielle. «Après que son ami ait été arrêté de force, Rayton retrouve son poing mécanique et se bat pour son voyage. Mais il n’aurait jamais imaginé qu’il se retrouverait impliqué dans un grand complot entre la mafia, la rébellion et la légion.

N’oubliez pas qu’une fois que vous l’aurez utilisé, il restera dans votre bibliothèque numérique dans Epic Games Store pour toujours, sans restriction d’aucune sorte. Terminez la transaction et dès que vous recevrez l’e-mail de confirmation, il apparaîtra dans votre profil afin que vous puissiez le télécharger.

Comment télécharger sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : store de jeux épiques