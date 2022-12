Je vais devoir acheter une Apple Car pour cette fonctionnalité AirTag, n’est-ce pas ?

Perdre quelque chose avec un AirTag attaché est génial. Ping l’AirTag ou localisez-le sur une carte et vous êtes sur la bonne voie pour retrouver tout ce que vous avez perdu. Utiliser un AirTag avant que vous perdez réellement quelque chose? C’est une autre histoire.

AirTag vous avertira via l’application Find My sur iPhone si vous laissez quelque chose derrière vous. C’est idéal lorsque vous laissez vos clés de voiture au cinéma ou votre sac à dos au magasin de tacos.

Vous ne voulez probablement pas être averti chaque fois que vous quittez la maison sans penser à votre sac à dos. Apple vous permet de définir des endroits sûrs où les AirTags peuvent être laissés sans signaler que quelque chose a été perdu. C’est une excellente solution pour la maison, le travail et l’hôtel où vous séjournez pendant une semaine.

Le système Find My n’est cependant pas parfait. Find My vous avertira régulièrement que vous avez oublié vos AirPods lorsqu’ils sont dans vos oreilles ou l’étui dans votre poche. Vous ne pouvez pas non plus dire à Find My d’ignorer les alertes de suivi des AirTags enregistrées auprès de contacts de confiance. Le partage familial et AirTag devraient se rencontrer.

Pourtant, il y a encore une chose qui me rend vraiment fou à propos des notifications AirTag. Je peux marquer des emplacements spécifiques comme sûrs, mais pas ma voiture. Je comprends : ma maison ne bouge pas, mais ma voiture oui. C’est un problème plus difficile à résoudre ! Néanmoins, c’est un problème qui doit être résolu.

Idéalement, je veux seulement voir une notification Find My indiquant que quelque chose a été oublié si quelque chose a été oublié. En réalité, ces notifications sont suffisamment courantes pour que vous vous entraîniez lentement à les ignorer. À tout le moins, chaque laissé derrière alert est en fait une invite à considérer si vous avez peut-être oublié quelque chose.

Si je laisse mon portefeuille au bar, j’apprécierai vraiment une alerte de Find My. Si je laisse mon sac à dos dans la voiture à la salle de sport, je dois accepter qu’une notification Find My arrive. Dans ce cas, la solution évidente est de marquer la salle de sport comme un endroit sûr, n’est-ce pas ? Cela résoudrait certainement le problème, mais je perdrais la possibilité d’être alerté si je laissais réellement mon sac à dos au gymnase. Non merci.

Alors, que faut-il faire à ce sujet ? Mon collègue Kurk suggère la possibilité d’attribuer un AirTag comme indicateur de lieu sûr pour un autre AirTag. Par exemple, Find My pourrait savoir que mon sac à dos est en sécurité tant qu’il est à portée de l’AirTag attribué à ma voiture. Si quelqu’un est entré par effraction et a volé mon sac à dos sans connaître l’AirTag caché dans la voiture, je pourrais toujours être informé que mon sac à dos a bougé sans moi.

C’est une solution à 29 $ que je peux obtenir, mais cela ne ressemble pas non plus à quelque chose qu’Apple ferait. Quelqu’un se souvient-il des iBeacons ? Estimote est toujours dans le secteur iBeacon ! Apple pourrait également s’appuyer sur un partenaire proche comme Belkin pour vendre des compagnons AirTag pour marquer des endroits sûrs qui ne sont pas attachés au sol.

Je ne retiens vraiment pas mon souffle, cependant. Je suppose que la reconnaissance AirTag dans les véhicules sera l’un des nombreux avantages uniquement disponibles pour la voiture Apple.

