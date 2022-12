Quelle est cette énorme structure hexagonale en Australie visible depuis l’espace

Une gigantesque structure hexagonale de 400 hectares est visible de l’espace au sommet du Cap Nord-Ouest, sur le golfe d’Exmouth en Australie. Voici ce que c’est.

Crédit : Tapacb / wikipédia

Surplombant le golfe d’Exmouth, dans l’État d’Australie-Occidentale, se dresse une gigantesque structure hexagonale, parfaitement visible sur les images satellite prises depuis l’espace. L’apparence est clairement artificielle, mais n’a rien à voir avec des extraterrestres ou de mystérieuses significations ésotériques : il s’agit « simplement » d’une base militaire appelée Naval Communication Station Harold E. Holt, gérée par le ministère de la Défense du gouvernement australien mais née pour servir également les puissants United States Navy (US Navy) et, plus généralement, les alliés situés dans l’ouest de l’océan Pacifique et dans l’est de l’océan Indien, comme le précise un communiqué de l’organisme australien. Depuis 1992, le commandement est géré par la Royal Australian Navy.

C’est la station de radiodiffusion la plus puissante de l’hémisphère sud, avec une puissance indicative de 1 mégawatt. Le but principal est la communication avec les navires et les sous-marins opérant dans la zone susmentionnée, mais dans la grande station – dont le nom est un hommage à un ancien Premier ministre australien qui a mystérieusement disparu en nageant – jusqu’en 2017, il y avait aussi un grand télescope militaire, utilisé pour garder un œil sur les satellites et les objets proches de la Terre (NEO) potentiellement dangereux. Cette année-là, le télescope de surveillance spatiale (SST) a été démantelé et déplacé vers le White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, où il peut fournir une meilleure portée opérationnelle.

Le schéma des tours. Crédit : wikipédia

Mais pourquoi la base a-t-elle cette forme hexagonale particulière, qui rappelle un peu celle de la gigantesque tempête au sommet de Saturne ? La raison réside dans ses nombreuses tours radio (treize au total) pour communiquer avec les navires militaires, qui sont ainsi positionnées et espacées pour favoriser la meilleure couverture. La fréquence d’émission est de 19,8 kHz. La plus haute tour s’appelle Tower Zero et est située exactement au centre de la base. Il mesure 387 mètres de haut et a longtemps été le plus haut bâtiment de l’hémisphère sud. Les autres antennes aux sommets des hexagones (il y en a une autre concentrique à la première) vont de 304 à 364 mètres. Curieusement, certains pensent qu’un accident survenu sur le vol 72 de Qantas en 2008, au cours duquel l’avion de ligne a chuté brusquement de 200 mètres près de la base (provoquant de nombreux blessés graves), a été causé précisément par la puissance des transmissions radio de ces antennes, ce qui aurait ont causé de graves interférences aux systèmes de l’avion. Diverses investigations auraient exclu une corrélation, mais le doute existe encore aujourd’hui.

Les tours vues de côté. Crédit : wikipédia

La station de communication a été mise en service en 1967 à la suite d’un accord historique de 1963 entre les militaires américains et australiens, qui a permis la construction de bases militaires américaines sur le territoire du « pays des kangourous ». Au fil des ans, les polémiques amères sur ces collaborations militaires n’ont pas manqué, comme en ont d’ailleurs émergé d’autres pays alliés des États-Unis, qui ont conclu des accords similaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale (dont de France).

Associée à la station de communication navale Harold E. Holt se trouve la ville d’Exmouth, qui a été construite pour servir les militaires de la base et leurs familles. C’est aujourd’hui un lieu touristique particulièrement prisé, notamment par les amateurs de plongée et de snorkeling. La base, impliquée dans des opérations de secret maximum, suscite une grande aura de fascination et de mystère chez les visiteurs, également à la lumière de sa forme hexagonale spectaculaire, qui occupe une superficie totale d’environ 400 hectares.