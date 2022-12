Le phénoménal Greak Memories of Azur est gratuit pour une durée limitée : comment télécharger

Cela montre que nous sommes aux portes de Noël avec l’avalanche de jeux gratuits dont nous « souffrons » ces derniers temps. Et c’est qu’à la fantastique promotion qui est déjà un classique de ces dates en charge d’Epic Games Store et de ses cadeaux quotidiens, GOG n’est pas loin derrière proposant également plusieurs titres des plus intéressants gratuitement, comme il le fait ces derniers jours. Et c’est qu’après avoir offert 50 jeux classiques ou toute une aventure graphique culte, la boutique numérique CD Projekt RED propose désormais un grand jeu récent comme le phénoménal Greak : Memories of Azur, un délicieux jeu de plateforme en 2D avec des puzzles et dessiné à la main. Navegante et Team17 qui ont laissé de très bonnes sensations avec son lancement original sur PC, PS5, Xbox Series et Switch à l’été de l’année dernière. Et nous pouvons déjà l’obtenir entièrement gratuitement, bien que pour une durée limitée.

Téléchargez le grand Greak : Memories of Azur gratuitement

Ainsi, pour obtenir Greak : Memories of Azur sans frais, il suffit d’accéder à la page officielle du titre sur GOG avec notre utilisateur actif et de cliquer sur le bouton Aller au cadeau ; aussi simple que cela. À partir de ce moment, ledit jeu vidéo fera partie de notre collection numérique sur GOG, nous pouvons donc l’installer autant de fois que nous le voulons sans aucune limite. Bien sûr, si nous voulons obtenir le jeu, nous devons nous dépêcher, car la promotion se termine dans 72 heures, date à laquelle il reviendra à son prix habituel.

Ne manquez pas notre analyse originale de Greak : Memories of Azur, « une aventure simple et agréable que les fans des jeux vidéo les plus classiques vont adorer, même si son développement devient de plus en plus complexe au fur et à mesure que l’on progresse avec l’introduction des différents protagonistes et leurs possibilités au niveau des compétences et du combat. Il progresse assez facilement et vous voulez toujours continuer à profiter de ses secrets, de son design de niveau et de sa finition visuelle ».

