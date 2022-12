Que regarder sur Apple TV+ ce Noël

En cette saison des fêtes, Apple TV+ vous propose une sélection de films et d’émissions spéciales de Noël pour toute la famille. Cela inclut de nouvelles émissions spéciales et films autonomes, ainsi que des épisodes de vacances uniques de certaines de vos séries Apple Original préférées. Voici ce qu’il faut regarder sur le service de streaming d’Apple en ce moment.

Le garçon, la taupe, le renard et le cheval

Présenté le jour de Noël, Le garçon, la taupe, le renard et le cheval est un tout nouveau spécial de vacances animé basé sur le livre à succès de Charlie Mackesy. Il donne vie à un groupe de personnages avec une animation d’artiste classique dessinée à la main. Une amitié naissante entre un garçon, une taupe, un renard et un cheval explore les thèmes du courage et de la gentillesse.

Le spécial est une coproduction avec la BBC. Il sera diffusé sur BBC One au Royaume-Uni la veille de Noël et diffusé sur Apple TV+ dans le monde entier (sauf au Royaume-Uni) le jour de Noël.

Fougueux

Ryan Reynolds et Will Ferrell jouent dans Spirited, une nouvelle version de l’histoire de Charles Dickens A Christmas Carol. L’adaptation musicale comique met en vedette des chansons de fête et des chansons à chanter tout au long. Ferrell joue le rôle du fantôme du cadeau de Noël et Reynolds est le Clint Briggs sans méfiance. Cependant, dans une variante du conte traditionnel, ce sont les fantômes qui doivent finalement réfléchir à leur propre passé, présent et futur.

Ted Lasso Spécial Noël

Alors que tout le monde attend l’arrivée de la saison 3 en 2023, c’est le moment idéal pour revoir Ted Lasso saison 2, épisode 4 : Carol of the Bells. L’épisode de vacances a été glissé au milieu de la saison, dans lequel Rebecca et Ted chassent des cadeaux pour apporter de la joie aux enfants défavorisés. Et Higgins organise un énorme dîner de Noël pour sa famille et certains des joueurs de l’AFC Richmond.

Mythic Quest Spécial Noël

La comédie de studio de jeux vidéo Mythic Quest vient également de sortir un spécial de Noël dans le cadre de sa nouvelle saison. L’épisode 6 de la saison 3 voit le personnel de MQ se mettre au travail le jour de Noël. Ian arrive pour la fête des fêtes, tandis que David agit comme le Scrooge de tout. Finalement, Poppy et Ian s’associent au département artistique pour en faire un Noël blanc amusant après tout.

Interrompre le poulet spécial de Noël

Le nouvel épisode d’Interrupting Chicken « A Chicken Carol » voit Piper faire équipe avec les Trois Petits Cochons pour amener Ebenezer Wolf dans l’esprit des fêtes, dans cette adaptation légère de A Christmas Carol pour les enfants d’âge préscolaire. Interrupting Chicken est basé sur la populaire série de livres pour enfants.

Bretzel et les chiots spécial Noël

Bretzel and the Puppies apporte également un nouvel épisode de Noël pour le plaisir de la famille. Dans ‘Murray Montgomery’, de fortes chutes de neige menacent d’annuler le festival des fêtes de la ville. Les chiots doivent trouver d’autres façons de célébrer les vacances.

Charlie Brown Spéciaux de Noël

Apple TV + est la maison exclusive du contenu Peanuts. Cela comprend une liste de spéciaux de vacances classiques de Charlie Brown, notamment It’s Christmastime Again, Charlie Brown, I Want A Dog for Christmas, Charlie Brown et Charlie Brown’s Christmas Tales.

La série Apple Original The Snoopy Show vient également de sortir un épisode spécial de Noël, intitulé « Le bonheur est le cadeau de donner ». Et célébrez le Nouvel An avec le nouveau spécial For Auld Lang Syne.

Et plus à rattraper…

Bien sûr, vous pouvez également regarder du contenu non lié à Noël. Apple TV+ abrite plus de 100 émissions de télévision et films originaux, y compris des succès comme Severance, Ted Lasso et Slow Horses. Consultez le catalogue complet ici.

