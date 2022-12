Changer le bracelet : Voici comment cela fonctionne avec votre smartwatch

Je l’ai fait! Lorsque j’ai acheté la Samsung Galaxy Watch5 dans la couleur saphir, j’ai pensé : un tel bracelet bleu clair aurait certainement fière allure. Mais même au déballage, cela ne ressemblait pas à « ma montre ». J’ai rapidement opté pour un nouveau bracelet sport bicolore au look bleu marine. Et que dois-je dire ? Je suis enfin heureux. Le changement n’aurait pas été aussi facile si Samsung n’avait pas préparé sa propre montre pour cela. C’est tout aussi simple avec la Google Pixel Watch, l’Apple Watch et d’autres smartwatches.

Pour quelle smartwatch souhaitez-vous changer le bracelet ?

Samsung Galaxy Watch : changer de bracelet

Certes, le changement de bracelet est un peu fastidieux sur les modèles Galaxy Watch, mais aussi sur les anciennes smartwatches de la série Gear Active. Mais une fois que vous aurez compris, les choses iront plus vite à l’avenir :

Retournez la Galaxy Watch face vers le bas sur une surface douce. Vous verrez une petite épingle à ressort de couleur métal de chaque côté du bracelet. Faites glisser la goupille à ressort vers l’intérieur tout en éloignant simultanément la sangle du boîtier. Le bracelet se détache presque automatiquement ou avec juste un petit effort. Prenez le nouveau bracelet, insérez la goupille élastique – si nécessaire – dans l’œillet de fixation. Faites glisser la goupille à ressort vers l’intérieur pour connecter le bracelet au boîtier de la montre.

Surtout l’insertion du nouveau bracelet est un peu épuisante, mais après trois ou quatre tentatives, cela aurait dû fonctionner. Un outil pour carte SIM ou un trombone sont des outils appropriés.

Bien reconnaissable ici sur le bracelet : les picots métalliques. Il faut les pousser à l’intérieur. Le bracelet s’enlève assez rapidement. Malheureusement, il est très délicat à attacher. Un trombone peut aider.

Pointe:

Les goupilles à ressort sont incluses avec les bracelets Samsung officiels. Si vous souhaitez utiliser un bracelet d’un autre fabricant, vous devez acheter ces broches séparément ou utiliser celles de votre ancien bracelet si nécessaire.

Pixel Watch : retirez le bracelet et fixez-en un nouveau

La Pixel Watch repose sur des bracelets exclusifs, vous ne pouvez pas utiliser de bracelets typiques de 20 mm d’autres fabricants. D’une part, c’est ennuyeux, d’autre part, cela a aussi un avantage : le mécanisme inhabituel de la smartwatch facilite le changement de bracelet. Et ça va comme ça:

Retournez la Pixel Watch face vers le bas sur une surface douce. Appuyez sur le bouton de verrouillage spécial et faites glisser le bracelet dessus tout en retirant la montre. Répétez le processus de l’autre côté de la smartwatch avec la seconde moitié du bracelet. Appuyez sur le bouton de sécurité et faites glisser le nouveau bracelet en place. Répétez le processus avec l’autre côté.

Bien visible ici : il faut appuyer sur le bouton du bracelet. Attention : N’appuyez pas sur le gros bouton ! Avec cela, le bracelet ne se détache pas. Après avoir appuyé, vous pouvez facilement décoller le bracelet. Il est maintenant temps pour le nouveau bracelet.

Apple Watch : Changer de bracelet

Semblable à la Pixel Watch, l’Apple Watch possède son propre mécanisme de changement intuitif des bracelets :

Retournez l’Apple Watch face vers le bas sur une surface douce. Maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage du bracelet tout en faisant glisser le bracelet sur le côté. Faites maintenant glisser le nouveau bracelet dans le boîtier avec le côté étiqueté face à vous jusqu’à ce que vous entendiez et sentiez qu’il s’enclenche. Répétez de l’autre côté de la montre avec la seconde moitié du bracelet.

Et maintenant le nouveau bracelet… (Photo : Apple) Faites glisser doucement le bracelet. (Photo : Apple) Appuyez sur le bouton de déverrouillage. (Photo : Apple)

Attention : Si vous avez un bracelet à maillons, vous devez appuyer sur le bouton de déverrouillage rapide d’un maillon pour démonter le bracelet en deux parties. Sinon, procédez comme décrit ci-dessus.

Il est important de savoir à propos de l’Apple Watch que vous avez besoin de bracelets assortis en fonction du modèle de montre (Apple Watch SE, Apple Watch Series…) et de la taille. Les fabricants l’indiquent en conséquence.

Huawei Watch : changer de bracelet

Avec les smartwatches également populaires de Huawei, dont la Huawei Watch GT 2, GT3 ou GT 3 Pro, la procédure est similaire à celle de la Galaxy Watch :

Retournez la Huawei Watch face vers le bas sur une surface douce. Faites glisser la goupille élastique visible (couleur métal) vers le milieu et en même temps tirez le bracelet vers le haut. Rattachez le nouveau bracelet dans l’ordre inverse – c’est-à-dire poussez la goupille à ressort vers l’extérieur et poussez le bracelet vers le boîtier.

Huawei est similaire à la Galaxy Watch. Avec un bracelet en métal, il faut déplacer deux broches. (Photo : Huawei)

Remarque : Avec un bracelet métallique, vous devez pousser simultanément deux goupilles élastiques l’une vers l’autre pour détacher le bracelet de la montre.

La nouvelle Huawei Watch D ne vous permet pas de changer de bracelet, car il s’agit d’un bracelet spécial et techniquement équipé en raison de la fonction de mesure de la pression artérielle.

Autres montres connectées : le remplacement du bracelet est généralement simple

De nombreuses autres montres intelligentes de presque toutes les gammes de prix sont basées sur les normes habituelles et les tailles de bracelet habituelles. Les fabricants s’appuient presque toujours sur le système de stylet, tout comme Samsung ou Huawei. Ou, par exemple, Garmin avec sa Venu 2 et d’autres montres et trackers de fitness. La procédure est donc très similaire ou identique :

Retournez la smartwatch face vers le bas sur une surface douce. Faites glisser la goupille de dégagement (goupille à ressort) vers l’intérieur puis vers l’extérieur pour détacher la bande respective. Insérez la barre à ressort du nouveau bracelet dans la montre et faites à nouveau glisser la goupille de déverrouillage vers l’extérieur de la montre. Répétez le processus pour l’autre côté du bracelet.

Astuce : Une indication de la possibilité de changer le bracelet de votre smartwatch est la goupille à ressort, qui a déjà été mentionnée à plusieurs reprises. Si cela peut être déplacé, vous pouvez également retirer le bracelet et l’échanger avec lui. Assurez-vous d’obtenir la bonne taille lorsque vous en achetez un nouveau – la plupart mesurent entre 18 mm et 20 mm de large.