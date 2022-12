L’usine européenne de TSMC est à l’étude ; peu de chances de fabriquer des puces Apple, mais « aucune possibilité n’est exclue »

La toute première usine européenne TSMC est envisagée par le fabricant de puces taïwanais, qui sera située à Dresde, en Allemagne.

Il n’est pas envisagé que l’usine fabrique des puces pour Apple, mais l’entreprise affirme qu’à l’heure actuelle « aucune possibilité n’est écartée »…

Arrière plan

La société taïwanaise de fabrication de semi-conducteurs est le seul fournisseur des puces des séries A et M d’Apple, grâce à sa forte avance technique sur les fabricants de puces concurrents.

L’attitude de plus en plus militante de la Chine à l’égard de Taïwan a accru les inquiétudes quant à une interférence potentielle avec les exportations de l’île, pouvant aller jusqu’à un blocus et une invasion chinois potentiels.

Pour cette raison, TSMC envisage depuis quelques années de diversifier sa production, en incluant au moins deux usines en Arizona, qui fabriqueront des puces plus anciennes pour Apple. Il construit également une usine au Japon, en partenariat avec Sony.

Jusqu’à présent, la société taïwanaise a tenu à conserver sa technologie de fabrication de puces la plus avancée à Taïwan, à la fois pour protéger sa propriété intellectuelle et parce que les plus petits processus nécessitent un investissement financier énorme, ainsi que la surveillance d’un nombre limité de personnel qualifié. . Cependant, il travaille à la construction d’usines à l’étranger pour des processus plus grands et plus anciens.

Usine européenne TSMC

Le Financial Times rapports sur les plans d’une usine européenne TSMC.

TSMC est en pourparlers avancés avec des fournisseurs clés sur la mise en place de sa première usine européenne potentielle dans la ville allemande de Dresde […] La société taïwanaise envoie une équipe de cadres supérieurs en Allemagne au début de l’année prochaine […] Le voyage sera le deuxième en six mois des dirigeants de TSMC et une décision finale sur l’opportunité d’investir des milliards de dollars dans une usine, qui pourrait commencer la construction dès 2024, devrait suivre peu de temps après, ont déclaré les gens.

Les usines de l’Arizona fabriqueront des puces de 4 nm en 2024 et de 3 nm en 2026. Ce décalage de deux à trois ans par rapport à Taïwan indique que l’usine américaine ne pourra pas fabriquer le dernier Les puces des séries A et M, mais pourront les fabriquer pour les anciens appareils Apple encore vendus par la société.

À l’heure actuelle, ce ne sera pas le cas pour l’usine prévue à Dresde. On dit que cela se concentre sur la fourniture de puces à l’industrie automobile, qui utilise des processus beaucoup plus importants – de l’ordre de 22 nm et 28 nm. Cependant, un porte-parole de TSMC a déclaré qu’il n’excluait aucune possibilité.

Subventions gouvernementales recherchées

Un facteur commun aux usines TSMC à l’étranger est que l’entreprise recherche des subventions gouvernementales pour aider à faire face aux coûts d’installation extrêmement élevés. Aux États-Unis, la loi CHIPS a créé des subventions pour les fabricants de puces de n’importe quel pays pour construire des usines américaines, et l’Union européenne est sur la bonne voie pour approuver 43 milliards d’euros (45 milliards de dollars) de subventions pour la même chose en Europe.

Une préoccupation supplémentaire, cependant, est de savoir si une trop grande expansion simultanée à l’étranger pourrait trop étirer la main-d’œuvre senior de TSMC. Il existe un nombre limité d’ingénieurs possédant l’expertise nécessaire pour superviser la construction et l’exploitation d’usines de fabrication de puces, et travailler sur des usines aux États-Unis, au Japon et en Allemagne peut s’avérer difficile. S’en tenir à des processus plus anciens réduirait cette contrainte.

