Final Fantasy VII Remake ne viendra jamais sur Xbox à cause de Sony, déclare Microsoft

Nous allons terminer l’année et nous continuerons à parler du différend entre Microsoft et Sony. La raison pour laquelle vous savez déjà de quoi il s’agit : le rachat d’Activision Blizzard par ceux de Redmond, qui proposent de reprendre l’immense conglomérat d’études et de sagas pour un chiffre qui avoisine les 70 000 millions de dollars. L’annonce originale était la grande nouvelle de l’année, et ces derniers mois, il y a eu un jour rare où nous n’apprenons pas de nouveaux détails sur l’opération.

Comme vous le savez bien, Sony (PlayStation) a de tout temps montré son refus que l’achat ait lieu, puisque des franchises comme Call of Duty pourraient faire en sorte que ses revenus annuels — et donc, son avenir — soient significativement affectés. . Au milieu d’une bataille avec différentes organisations impliquées (CMA, FTC…), les deux sociétés ont présenté des arguments pour se défendre, bien qu’il ait parfois semblé qu’il s’agissait d’une attaque contre leur rival, et la plus récente ne sera pas ne laisse personne indifférent. .

Sony a bloqué Final Fantasy VII Remake sur Xbox, selon Microsoft

Le remake du septième volet de la saga Square Enix a fait ses débuts exclusivement sur PS4, accompagné d’une affiche faisant référence à une période d’exclusivité temporaire. A cette époque, plusieurs doutes subsistaient dans l’air : quelles autres plateformes atteindrait-elle ? quand et dans quelles conditions ? Le jeu a fini par arriver sur PC, mais au moment d’écrire ces lignes, la possibilité qu’il sorte sur les consoles Xbox n’a pas été envisagée, et qu’en mars prochain, cela fera 3 ans depuis son lancement.

Dans le cadre du rapport envoyé à la CMA, Microsoft accuse la société japonaise d’exiger l’exclusion de plusieurs jeux qui n’atteindront pas la Xbox, et l’un d’eux est Final Fantasy VII Remake, probablement le cas le plus notoire de tous si l’on prend en compte que Xbox a de nombreux autres jeux dans la franchise. Au passage, il en cite également d’autres comme Bloodborne et les futurs Final Fantasy XVI et Silent Hill 2 Remake, tous deux des exclusivités console sur PS5.

Source | Rapport Microsoft pour le CMA