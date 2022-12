Transformez votre Apple TV en une charmante cheminée avec de la musique de Noël pour les vacances

Les économiseurs d’écran Apple TV sont les préférés des fans avec des vues depuis l’espace, sous l’océan et partout entre les deux. Cependant, il n’y a pas d’économiseur d’écran intégré pour transformer votre Apple TV en cheminée, mais il existe des applications pour cela.

Fireplace Channel est à 99 ¢ à télécharger et comprend une sélection de scènes allant des bûches enflammées aux étincelles scintillantes. Techniquement, il existe des achats intégrés pour des scènes supplémentaires, mais leur prix est de 0,00 $ depuis un certain temps. L’application date de 2015, donc je ne m’attends pas à ce que cela change.

La plupart des icônes d’applications de cheminée ne sont que des photos de bûches qui ne correspondent pas à l’apparence des autres icônes

Balayez entre les scènes de cheminée pour trouver votre favori

Fireplace Channel n’apporte pas sa propre musique ou sons de crépitement de journal, ce qui indique qu’il n’interrompt pas la lecture audio d’Apple Music ou de Spotify sur Apple TV.

C’est particulièrement agréable car vous pouvez apporter vos propres chansons comme cette liste de lecture Alternative Holidays d’Apple Music. Ou, vous savez, quelque chose de plus traditionnel si vous préférez.

Vous préférez une option gratuite ? Il existe de nombreuses applications de cheminée sur l’Apple TV HD et l’Apple TV 4K – il vous suffit de rechercher l’App Store et de voir ce qui fonctionne pour vous. Il existe également la méthode YouTube, où vous pouvez rechercher une « cheminée musicale de Noël » pour trouver de nombreuses options qui vous permettent de boucler des vidéos de cheminée avec de la musique. Préparez-vous simplement pour les publicités et sachez que vous ne pouvez pas apporter votre propre musique à partir de votre téléviseur ou de votre système de cinéma maison.

Suivez mon travail

Vous pouvez consulter plus de mon travail sur Netcost-security.frécoutez-moi sur le podcast Happy Hour Netcost-security.fr et suivez-moi sur Twitter et Instagram!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :