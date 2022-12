IlloJuan et Xokas accusent le vote des ESLAND Awards : « C’est le festival du ‘niño-ratismo' »

Les ESLAND Awards ont déjà annoncé leurs nominés et l’organisation a appelé la communauté à participer à la deuxième phase de vote. Cependant, des streamers comme El Xokas ou IlloJuan ont fortement critiqué le système de vote, qui dépend uniquement du public. Selon ce dernier, la procédure transforme ESLAND en « un festival du ratisme enfantin ».

IlloJuan refuse que ce soit la communauté qui choisisse les gagnants : « J’apprécie vraiment. Être là me semble être un putain de connard », mais « ça ne me semble pas juste que les gens votent. Je l’ai déjà dit clairement, laissez tout entre les mains du peuple… Parce que c’est une fête du ratisme. Je sais que peut-être que je le dis comme ça très fort et tel, mais c’est que pour moi ça enlève tout le sérieux ».

Le streamer populaire a critiqué le fait qu’à la fin, celui qui spamme le plus gagne aux ESLAND Awards. « Cela enlève un peu de poids à la question, car cela consistera à voir qui a le plus de fans sur Twitter. »

IlloJuan.

Les Xokas veulent que les streamers eux-mêmes votent

Les mots des Xokas ont aussi été durs : combien de fois dois-je le dire », ont explosé les Xokas. « Votre opinion sur le monde du streaming ne peut pas peser autant que la mienne, car je suis un streamer, l’un des plus pertinents au monde. Vous ne comprenez pas ? Évidemment, il ne peut pas avoir la même opinion, tout comme mon opinion ne devrait pas avoir la même opinion que celle de Mixwell sur cette question, bien sûr que non », réitère-t-il.

« Si les prix étaient équitables, ils devraient être subdivisés par catégories en termes de vote. Et à chaque vote, ceux qui font partie du champ devraient avoir plus de points, c’est-à-dire que dans la catégorie jeu de rôle, trente joueurs de rôle devraient voter. Ceux qui ont eu le plus d’impact (…), ce serait juste ».

Rencontrez les nominés des ESLAND Awards et découvrez comment voter lors de la deuxième phase ici.