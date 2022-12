Ces applications et extensions font fonctionner mon Mac

Vous configurez un nouveau Mac ou vous voulez simplement que le vôtre apprenne de nouvelles astuces ? Ce sont mes applications Mac et extensions Safari indispensables qui donnent à mon Mac l’impression que c’est le mien.

Après avoir grandi sous Windows, j’utilise un Mac depuis que je suis assez vieux pour vivre seul et prendre des décisions plus sages pour moi-même. Plus d’une décennie plus tard, j’ai établi certaines préférences quant au fonctionnement d’un Mac. Chacun de ces outils est nécessaire pour y arriver.

Top 3 des applications Mac

Fantastique

Vous n’avez pas besoin d’assister à des réunions quotidiennes pour bénéficier d’une excellente application de calendrier. En fait, un calendrier bien conçu pour votre Mac pourrait vous encourager à rechercher les avantages de la planification. Le calendrier intégré d’Apple (autrefois connu sous le nom d’iCal) n’inspire pas le calendrier, mais il y a un poids lourd incontesté dans l’espace du calendrier Mac.

Fantastical est un calendrier stellaire pour Mac qui a commencé sa vie comme une simple application de barre de menus. La saisie en langage naturel a rendu la création d’événements super simple, et une vue de liste simplifiée a rendu la recherche d’événements à venir tout aussi facile.

L’application Calendrier d’Apple a subi un changement de nom et un lifting, mais elle ne correspond toujours pas aux fonctionnalités de base de Fantastical. Ces fonctionnalités essentielles perdurent aujourd’hui dans Fantastical, et des années de progrès ont transformé l’application Mac en un outil extrêmement fonctionnel par rapport au calendrier intégré.

Flexibits, les créateurs de Fantastical, ont utilisé la même approche avec une application de contacts appelée Cardhop. Les deux applications sont si fonctionnelles et faciles à utiliser que vous ne toucherez plus jamais aux applications intégrées.

Pixelmateur Pro

Bien sûr, j’ai exécuté une version crackée de Photoshop sur mon PC au lycée. Qui demande ? J’espère qu’Adobe ne lit pas ceci… de toute façon, Pixelmator Pro est parfait pour les éditeurs de photos et les producteurs graphiques occasionnels qui ne peuvent pas justifier le coût de quelque chose comme Creative Cloud. Ce n’est qu’une des raisons de regarder Pixelmator Pro. L’application est également un incroyable citoyen du Mac. Pixelmator Pro introduit constamment de nouvelles fonctionnalités utiles et tire pleinement parti de l’apprentissage automatique et plus encore. Essentiel, incontournable, allez l’obtenir maintenant type d’application.

iUn écrivain

Je vais rester simple – iA Writer est un très joli éditeur de texte. Apple inclut TextEdit dans macOS, mais je ne peux pas vous dire que c’est joli.

J’aime iA Writer car il me permet d’écrire sans tout le chrome que quelque chose comme Pages inclut. iA Writer est également disponible sur iPhone et iPad, ce qui est bien. Ne me citez pas là-dessus, mais on me dit que iA Writer est utilisé pour beaucoup d’autres choses fonctionnelles au-delà de la simple saisie de texte, mais je suis un simple utilisateur.

Top 3 des extensions Safari

Arrète la folie rend le Web moderne navigable sans toutes ces interruptions insensées qui nous hantent tous. Je l’utilise également pour ne jamais lire automatiquement les vidéos et utiliser automatiquement l’option de résolution la plus élevée sur les vidéos YouTube.

PiPifier vous permet d’exécuter n’importe quelle vidéo de Safari avec image dans l’image. macOS prend en charge le PiP à l’échelle du système, mais disons simplement que tous les lecteurs vidéo sur le Web ne sont pas compatibles. PiPifier corrige cela. Histoire vraie : je supposais que Hulu offrait PiP sur le Mac jusqu’à la semaine dernière, lorsque j’en créais un à partir de zéro. Non, c’était PiPifier. Vous savez qu’une application est géniale lorsqu’elle fonctionne en arrière-plan sans que vous vous rendiez compte que vous l’utilisez !

Noir est mon nouveau meilleur ami. J’adore le mode sombre, surtout après le coucher du soleil. De nombreux sites Web prennent en charge le mode sombre, mais pas tous. Noir fait un très bon travail pour réparer ça. Même le Netcost-security.fr le backend (WordPress) a un mode sombre grâce à Noir ! Je n’arrive pas à croire à quel point je suis en retard pour Noir.

Tout le reste

Présentées par ordre alphabétique, ces applications sont tout aussi importantes pour moi et valent la peine d’être essayées si vous avez dormi sur l’une d’entre elles :

Détournement audio C’est ainsi que j’enregistre n’importe quel podcast audio et que je le sauvegarde au bon endroit, et j’apprends toujours ce dont il est capable sur le Mac.

C’est ainsi que j’enregistre n’importe quel podcast audio et que je le sauvegarde au bon endroit, et j’apprends toujours ce dont il est capable sur le Mac. Émissions c’est ainsi que j’écoute les émissions Relay FM et les diffusions en direct de podcasts accidentels sur Mac, iPhone, iPad, Apple TV, CarPlay et même l’Apple Watch sans iPhone (branchez cette adresse pour Relay et cette adresse pour ATP).

c’est ainsi que j’écoute les émissions Relay FM et les diffusions en direct de podcasts accidentels sur Mac, iPhone, iPad, Apple TV, CarPlay et même l’Apple Watch sans iPhone (branchez cette adresse pour Relay et cette adresse pour ATP). Vous garder éveillé est une simple bascule de barre de menu pour arrêter ou permettre à votre écran de se mettre en veille (et a remplacé la caféine pour moi lorsque cette application n’a pas atteint la résolution Retina).

est une simple bascule de barre de menu pour arrêter ou permettre à votre écran de se mettre en veille (et a remplacé la caféine pour moi lorsque cette application n’a pas atteint la résolution Retina). ClavierCleanTool est une application pour nettoyer votre clavier Mac sans taper accidentellement partout ou supprimer un tas de fichiers.

est une application pour nettoyer votre clavier Mac sans taper accidentellement partout ou supprimer un tas de fichiers. Mactracker est une incroyable application de référence matérielle Apple que tout passionné devrait avoir.

est une incroyable application de référence matérielle Apple que tout passionné devrait avoir. Motif ramène le service de livre photo qui faisait partie d’iPhoto et Photos sur Mac.

ramène le service de livre photo qui faisait partie d’iPhoto et Photos sur Mac. Photo en vrac vous permet de formater les noms d’image, de redimensionner les photos et d’ajouter des filigranes en une seule passe.

vous permet de formater les noms d’image, de redimensionner les photos et d’ajouter des filigranes en une seule passe. Caviardé est un outil léger pour noircir, flouter ou pixeliser des éléments sur les photos (dessiner sur quelque chose avec Markup ne fait pas le travail).

est un outil léger pour noircir, flouter ou pixeliser des éléments sur les photos (dessiner sur quelque chose avec Markup ne fait pas le travail). Reeder est mon application de lecture RSS préférée avec iCloud comme solution de synchronisation.

est mon application de lecture RSS préférée avec iCloud comme solution de synchronisation. Chut est un bouton de sourdine virtuel pour mon microphone pendant le podcasting ou en essayant de limiter le bruit de fond des enfants qui crient pendant les appels Zoom.

est un bouton de sourdine virtuel pour mon microphone pendant le podcasting ou en essayant de limiter le bruit de fond des enfants qui crient pendant les appels Zoom. Soulver est ce que vous obtenez lorsque vous croisez un éditeur de texte avec une calculatrice.

est ce que vous obtenez lorsque vous croisez un éditeur de texte avec une calculatrice. TextExpander pour transformer instantanément et de manière fiable quelques caractères en texte beaucoup plus long au lieu de lancer à plusieurs reprises les mêmes phrases.

pour transformer instantanément et de manière fiable quelques caractères en texte beaucoup plus long au lieu de lancer à plusieurs reprises les mêmes phrases. Tweeter a remplacé TweetDeck sur Mac lorsque Twitter l’a détruit au hasard avant que Space Karen ne reprenne la société.

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des meilleures applications Mac de notre époque, mais chacune de ces applications doit vivre sur mon Mac pour qu’elle ressemble à ma Mac. La machine se sent juste cassée sinon.

Vous avez vos propres favoris ? Partagez le vôtre avec tout le monde ci-dessous !

