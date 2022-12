Certaines cartes de référence Radeon RX 7900 XTX MBA connaissent des températures de point chaud de 110 ° C

Pourquoi c’est important : Hardwareluxx rapporte que certains des modèles de référence Radeon RX 7900 et XTX d’AMD rencontrent de graves problèmes thermiques impliquant des températures de point d’accès GPU ou la température maximale lue par le capteur. Les températures de point d’accès extrêmement élevées ne sont pas bonnes et peuvent entraîner une perte de performances du GPU en raison de l’étranglement thermique ou pire.

Les rapports indiquent que certaines cartes de référence atteignent des températures de point chaud de 110 ° C. C’est quelque chose que vous ne voulez jamais voir, surtout avec un GPU à 1 000 $.

Il convient de noter que Hardwareluxx n’a partagé que des problèmes de température impliquant le 7900 XTX, nous ne savons donc pas si le RX 7900 XT souffre de problèmes connexes. Étant donné la similitude de ces modèles de GPU, il ne serait pas surprenant que le modèle XT soit également problématique.

Les problèmes de température n’affecteraient que les cartes de référence d’AMD pour le moment, et non les cartes de rechange présentant des conceptions de refroidisseur personnalisées. Mais pour être clair, c’est un problème qui s’étend aux modèles AMD et aux modèles partenaires constructeurs qui vendent le modèle MBA avec la conception de refroidisseur de référence.

Hardwareluxx partageait les températures de plusieurs cartes de référence AMD RX 7900 XTX et plus d’une présentaient des températures de point chaud de 110 ° C. Les écarts thermiques entre les températures moyennes du GPU et les températures des points chauds étaient également élevés, jusqu’à 54 degrés Celsius à l’extrémité supérieure.

Le reste des cartes a généré des températures de point d’accès nettement inférieures. Sans surprise, les marges de température ont également été réduites avec un delta de température entre la température moyenne du GPU et la température du hotspot allant de 22C à 28C.

Lors de nos tests des RX 7900 XT et 7900 XTX, nous avons constaté des températures de point chaud beaucoup plus raisonnables. Notre XT était en moyenne de 65 ° C avec une température de point chaud de 77 ° C après une heure de jeu dans une version à 21 ° C. Le XTX a fonctionné de manière similaire, atteignant une moyenne de 67 ° C avec une température de point chaud de 80 ° C dans le même environnement.

La grande variance de température semble être complètement aléatoire. Nous ne savons pas ce qui cause les thermiques inhabituellement élevés, mais nous pensons qu’il pourrait s’agir d’un problème de refroidissement où la plaque de base du refroidisseur de référence n’entre pas en contact complet avec la puce GPU et le contrôleur de mémoire meurt. Cela entraînerait une piégeage de la chaleur et ferait monter en flèche les niveaux de points chauds.

Hardwareluxx a déclaré qu’AMD examinait actuellement le problème. Avec un peu de chance, ils trouveront bientôt la racine du problème et trouveront une solution pour les utilisateurs concernés.