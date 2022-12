Netflix est prêt à bloquer les mots de passe des comptes partagés, c’est à ce moment-là que cela arrivera

La plateforme change de politique, si le plan fonctionne, il pourrait atteindre 721 millions de dollars de nouveaux revenus. Cependant, il existe un risque que les nouveaux et les anciens utilisateurs décident de choisir des concurrents.

Actuellement, Netflix doit faire face à 100 millions de problèmes : c’est-à-dire toutes les personnes qui l’utilisent sans payer. De l’autre côté de l’écran, tous les « abusifs » avec l’arrivée de la nouvelle année devront déterminer s’ils sont prêts ou non à payer pour un profil.

Après dix ans de succès, Netflix a commencé à perdre des abonnés et le PDG Reed Hastings a décidé de mettre fin au problème du mot de passe partagé. À partir de 2023, chaque compte sera personnel, et si vous souhaitez partager, vous devrez payer. Et cela, selon un rapport du Wall Street Journal, pourrait déjà se produire dans les premiers mois de l’année.

Parce que Netflix va annuler le service

Le partage de mot de passe affecte les bénéfices de Netflix. Pendant un moment, il a pu l’ignorer, en 2020, le boom des plateformes a retardé l’inévitable. Maintenant, cependant, nous devons courir jusqu’au lotissement. En 2022 entre des revenus en baisse, et la concurrence avec d’autres plateformes, Netflix décide de changer de politique.

La plateforme a déjà testé le partage payant dans certains pays d’Amérique latine. Cela fonctionne comme ceci : Pour ajouter un profil, vous devez payer 3 $ et le propriétaire principal du compte doit fournir un code de vérification. Une stratégie similaire sera probablement mise en place prochainement aux États-Unis, on ne sait pas encore combien payer, mais le compte partagé pourrait coûter un peu moins que les 6,99 $ requis pour les profils sans publicité.

Il y a actuellement 222 millions de foyers payants qui partagent des mots de passe avec 100 millions de comptes supplémentaires. Compte que Netflix souhaite désormais monétiser. La plateforme pour faire passer la pilule fait une contre-proposition : visionnage sur plusieurs appareils supportés en même temps et qualité de streaming supérieure : Ultra HD 4K.

Problèmes possibles pour les utilisateurs

Une manœuvre est nécessaire mais risquée car elle rend tout plus difficile. L’une des grandes forces de Netflix ces dix dernières années a été l’immédiateté, un seul clic pour accéder à des milliers de contenus, séries, films, documentaires. Désormais, le système d’accès plus complexe pourrait non seulement pousser les comptes partagés à quitter la plateforme devant quelque chose qui était autrefois gratuit et qui coûte maintenant, mais aussi décourager les principaux profils. Surtout maintenant que l’offre de plateformes concurrentes ne manque pas sur le web.

Et ce ne sera pas le seul problème pour Netflix. En fait, on ne sait pas encore comment il gérera la possibilité d’avoir un compte partagé payant. En soi, la règle exige que l’utilisateur fasse partie du foyer du compte parent. Mais des doutes subsistent quant à savoir si la personne en question doit ou non habiter au même endroit pour pouvoir profiter du service.

Perspectives de la plateforme

Seuls les détails manquent, la décision est désormais prise. Dans cette perspective, des contrôles plus stricts sont également introduits sur les adresses IP, sur les identifiants de chaque appareil et sur les activités des comptes.

En résumé, j’espère que Netflix devrait faire des bénéfices. En 2021, le chiffre d’affaires mondial était de 29,7 milliards de dollars d’ici la fin de l’année prochaine, la plateforme pourrait générer des revenus supplémentaires de 721 millions de dollars par an.