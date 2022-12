Noms de produits Apple illustrés par une visualisation interactive sympa

Certains noms de produits Apple sont simples et intemporels – comme MacBook Air ou AirPods – tandis que d’autres le sont, euh, moins. Je te regarde, iPhone 14 Pro Max.

Si vous voulez avoir une idée de la façon dont Apple nomme ses produits, le chercheur en visualisation de données Nicolas Kruchten a créé une carte interactive intéressante, montrant comment Apple mélange et associe différents éléments de base dans la dénomination de ses produits…

Kruchten a déclaré qu’il avait eu l’idée du projet après avoir lu une biographie du cofondateur d’Apple, Steve Jobs.

J’aime la façon dont Apple nomme les choses : FireWire, App Nap, iPhone, iPod, EarPod, AirPod, AirPlay, FairPlay, etc. C’est ludique et il y a beaucoup de réutilisation de mots et de sons. Après avoir fini de lire la biographie de Steve Jobs, j’ai décidé de visualiser divers noms de produits et de fonctionnalités Apple en réseau pour voir cette réutilisation en action. J’ai obtenu les noms de la liste publique des marques déposées d’Apple.