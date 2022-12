Filtrage des nouvelles RTX 4070 et 4070 Ti après l’annulation de la RTX 4080 12 Go

Peu de temps après avoir présenté la nouvelle gamme de cartes graphiques RTX 40, Nvidia a modifié sa famille de produits après confusion du grand public en référence à sa nomenclature, annulant le lancement de la RTX 4080 12 Go car « elle n’a pas le bon nom », selon aux responsables, ne laissant que le modèle 16 Go sur le marché. Après ce mouvement, beaucoup ont pensé à une annonce prochaine d’un modèle ci-dessous, puisqu’à cette époque seuls les nouveaux RTX 4080 et 4090 étaient annoncés. Les nouveaux modèles RTX 4070 et 4070 Ti viennent de faire l’objet d’une fuite, comme le rapporte le média VideoCardz.

De nouveaux modèles arrivent dans la famille Nvidia RTX 40

Ainsi, la société Inno3D, société dédiée à la fabrication de produits matériels, a enregistré ces deux nouveaux modèles de GPU Nvidia auprès de la Commission économique eurasienne, préalablement à leur commercialisation. Bien entendu, seuls les noms des produits sont mentionnés, ni les éventuelles dates de lancement ou caractéristiques techniques. Dans l’ensemble, il est plus que probable que Nvidia ait décidé que le modèle 12 Go annulé du RTX 4080 sera finalement renommé RTX 4070, avec une variante légèrement plus vitaminée venant avec le 4070 Ti.

Bien que selon les dernières données recueillies par le média en question, les nouvelles RTX 4070 et 4070 Ti devraient apparaître sur le marché plus tôt que tard, précisément, dans seulement deux semaines. Concernant ses caractéristiques techniques, toujours sans données officielles, elles seraient d’environ 12 Go de mémoire VRAM à 2,6 GHz et une consommation de 285W pour le modèle 4070 Ti, des données très similaires aux 12 Go RTX 4080 précités.

Avec le CES 2023 qui approche à grands pas, il semble que ce serait l’événement choisi par Nvidia pour présenter ses deux nouveaux GPU à la société, qui seraient les graphismes d’accès à sa nouvelle gamme RTX 40. Verrons-nous plus de modèles des deux ci-dessus ? comment ci-dessous? Bien sûr, penser à une RTX 4060 ou 4060 Ti ne serait pas du tout déraisonnable, puisqu’il s’agit du modèle le plus populaire de chaque gamme Nvidia.

Source | Carte vidéoz