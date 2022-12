La Commission européenne enquête sur l’acquisition de VMware par Broadcom

En bref : Comme de nombreuses autres agences dans le monde, la Commission européenne a commencé à se pencher de plus près sur le projet d’acquisition de VMware par Broadcom. L’UE veut comprendre si l’accord aurait un impact négatif sur la concurrence, ce qui semble être un vrai problème après l’enquête initiale.

Broadcom veut acquérir VMware pour la somme colossale de 61 milliards de dollars, une transaction qui, si elle est finalisée, pourrait être l’une des plus importantes acquisitions jamais réalisées sur le marché de la technologie. Les deux sociétés prévoient de fusionner au cours de l’exercice 2023 de Broadcom, qui a débuté en novembre 2022, mais il reste encore de nombreux obstacles à surmonter avant de finalement signer l’accord.

Un autre obstacle massif à la faim apparemment insatiable de Broadcom pour les petites entreprises vient de l’Union européenne, la Commission européenne annonçant une enquête approfondie pour évaluer si l’acquisition entraverait la concurrence sur le marché des serveurs de l’UE.

La Commission serait particulièrement préoccupée par le fait que l’opération « permettrait à Broadcom de restreindre la concurrence sur le marché de certains composants matériels qui interagissent avec les logiciels de VMware ». Sur le marché des serveurs, l’interopérabilité est une exigence primordiale, et la Commission craint qu’un Broadcom plus fort et plus grand ne favorise des prix plus élevés, une qualité inférieure et moins d’innovation pour les clients professionnels et (« en fin de compte ») les consommateurs.

La Commission européenne affirme que Broadcom est une société de hardware informatique proposant des cartes d’interface réseau (NIC), des adaptateurs de bus hôte Fibre Channel (FC HBA) et des adaptateurs de stockage, même si l’organisation basée à San Jose est devenue quelque chose de très différent du concepteur de puces d’origine. né comme une division de Hewlett-Packard. Aujourd’hui, Broadcom acquiert avec voracité d’autres entreprises technologiques, et VMware ne serait que le dernier repas (coûteux) sur la table.

Selon Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne en charge de la politique de concurrence, l’acquisition de VMware, un « fournisseur clé de logiciels de virtualisation de serveurs », est un sujet de préoccupation pour Bruxelles. Après la fusion, a déclaré Vestager, Broadcom pourrait « empêcher ses concurrents matériels d’interagir avec le logiciel de virtualisation de serveur de VMware, en regroupant les produits VMware avec ses propres offres de mainframe et de sécurité, et en entravant le développement de SmartNIC par d’autres fournisseurs comme ceux impliqués dans le projet Monterey de VMware. (Nvidia, Intel, AMD). »

Pour ces raisons, la Commission européenne enquêtera de manière approfondie sur l’accord proposé entre Broadcom et VMware. L’opération a été notifiée à la Commission le 15 novembre 2022, et la Commission dispose désormais de 90 jours ouvrables (jusqu’au 11 mai 2023) pour prendre une décision. Broadcom a déclaré que la société travaillait avec les autorités du monde entier pour répondre à toutes les préoccupations, et qu’elle se réjouissait de poursuivre son « travail constructif avec la Commission européenne dans le cadre de leur processus d’test approfondi ». La transaction sera conclue d’ici la fin de l’exercice 2023, a déclaré Broadcom.