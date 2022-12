DaVinci Resolve pour iPadOS vient de tomber, et maintenant l’iPad est un véritable ordinateur

Lorsqu’Apple a annoncé le nouvel iPad Pro M2 en octobre, la société a également annoncé que le célèbre éditeur vidéo professionnel DaVinci Resolve arriverait sur iPadOS. Deux mois plus tard, DaVinci Resolve pour iPadOS est enfin disponible sur l’App Store, apportant des outils de bureau pour éditer des vidéos sur l’iPad.

DaVinci Resolve est connu pour offrir des outils d’édition combinés à des réglages avancés de correction des couleurs. Le logiciel est disponible pour macOS, Windows et Linux depuis des années, et maintenant les utilisateurs d’iPad peuvent également en profiter.

L’interface a été complètement adaptée à l’écran tactile de l’iPad, mais en même temps, elle semble extrêmement familière aux personnes qui travaillent déjà avec DaVinci Resolve sur des plates-formes de bureau. Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux projets ou importer des projets existants à partir de DaVinci Resolve 18. Il existe également une prise en charge de la collaboration multi-utilisateurs via Blackmagic Cloud.

En ce qui concerne les fonctionnalités disponibles, DaVinci Resolve sur iPad offre pratiquement les mêmes outils que les utilisateurs peuvent trouver dans la version de bureau. Cela inclut la page coupée, la bande source, la révision rapide, la corbeille de synchronisation, etc. Il existe également des options pour régler le contraste, la température, les tons moyens et la saturation des vidéos, sans parler des trackers 3D et du support HDR.

Il existe également certaines fonctionnalités alimentées par l’IA, telles que décrites par la société :

DaVinci Resolve propose un traitement IA de pointe alimenté par DaVinci Neural Engine. Des outils tels que le masque magique n’ont besoin que d’un seul coup pour localiser et suivre les personnes, les caractéristiques et les objets dans un plan. Vous pouvez faire ressortir les personnages dans un plan sous-éclairé ou inverser le masque de la personne et styliser l’arrière-plan.

Le recadrage intelligent réutilise les images dans des rapports d’aspect radicalement différents en reconnaissant l’action dans une scène et en effectuant un panoramique à l’intérieur de celle-ci afin que vous puissiez rapidement créer des versions carrées ou verticales à publier sur les réseaux sociaux. L’isolation vocale vous permet de supprimer facilement les sons forts et indésirables des interviews et des enregistrements de dialogues dans des endroits bruyants. Les outils d’intelligence artificielle créent des résultats rapides et précis, ce qui vous fait gagner des heures !