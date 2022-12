Spotify travaille sur l’intégration de HealthKit pour fournir des listes de lecture d’entraînement basées sur les données de santé des utilisateurs

Spotify propose actuellement une variété de listes de lecture organisées pour ses utilisateurs, mais il semble que l’entreprise souhaite pousser cette expérience encore plus loin. La société aurait travaillé sur une nouvelle fonctionnalité qui intégrera son application iOS à HealthKit, afin que les utilisateurs aient des listes de lecture d’entraînement basées sur leurs données de santé.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, HealthKit est une API iOS qui permet aux applications tierces d’accéder aux données de l’application Santé d’Apple. Comme partagé par Chris Messina sur Twitter, le code trouvé dans l’application Spotify indique que le support HealthKit sera bientôt disponible. Cela permettrait à Spotify d’accéder à des informations telles que la durée de l’exercice quotidien de l’utilisateur, ses calories brûlées, etc.

Mais pourquoi Spotify voudrait-il accéder aux données de santé des utilisateurs ? Selon Messina, la plateforme souhaite utiliser ces informations pour suggérer des chansons spécifiques à chaque personne qui les motiveront lors des entraînements. « Obtenez la bonne musique pour votre entraînement », lit un message.

Par exemple, Spotify pourrait choisir et suggérer des chansons spécifiques en fonction des types d’exercices enregistrés par les utilisateurs ou même de leur vitesse.

Ces données permettront à Spotify de faire correspondre vos entraînements avec ce que vous écoutez et de voir quel audio vous motive le mieux. Les données d’entraînement incluent le type d’entraînement, la distance et le rythme ou la vitesse.

Bien entendu, chaque application utilisant l’API HealthKit doit demander aux utilisateurs s’ils souhaitent ou non partager les données de leur application Santé. Cela indique que Spotify ne pourra pas collecter ces données si les utilisateurs choisissent de ne pas les partager avec l’application. Pourtant, on ne sait pas comment Spotify gérera toutes les données de santé des utilisateurs qui ont choisi de les partager avec la plateforme.

Pour l’instant, il semble que la fonctionnalité ne soit pas disponible pour les utilisateurs. Spotify n’en a pas dit un mot non plus, nous ne savons donc pas quand il sera disponible au public.

Messine a également noté que la dernière mise à jour de l’application Spotify pour iOS a une nouvelle page pour gérer les abonnements payants. Fait intéressant, il est désormais clair que les utilisateurs ne peuvent pas modifier leurs plans directement dans l’application et que l’entreprise « sait que ce n’est pas idéal ».

Bien qu’il n’y ait aucun détail à ce sujet, le message ressemble à un coup de coude à Apple et à l’App Store. En effet, Apple rend toujours difficile pour les développeurs de rediriger les utilisateurs pour gérer les paiements d’abonnement en dehors de l’App Store. Plus tôt ce mois-ci, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a partagé des tweets se plaignant des « pratiques anticoncurrentielles » d’Apple.

Maintes et maintes fois, @Apple se donne tous les avantages tout en étouffant l’innovation et en blessant les consommateurs. Apple agit dans son propre intérêt mais ne semble pas non plus se soucier de la loi ou des tribunaux, ou du choix du consommateur.