Messi et Mbappé s’affrontent dans cette cinématique modifiée de God of War

L’Argentine contre la France, Lionel Messi contre Kylian Mbappé. La Coupe du monde Qatar 2022 est déjà terminée et l’équipe dirigée par l’ancien footballeur du Barça a remporté le concours. Les deux joueurs, qui évoluent actuellement au Paris Saint Germain, sont les protagonistes d’une violente bagarre dans la fiction. Vous souvenez-vous de la scène de God of War (2018) dans laquelle Kratos affronte Baldur ? Les mannequins ont été remplacés par ceux des stars du PSG.

La séquence a été modifiée par le youtubeur Omega Fantasy, qui a présenté des modèles de Messi et Mbappé portant les élastiques de leurs équipes respectives. Dans ce clip spectaculaire, les joueurs laissent le ballon derrière eux et se battent à poings nus, mais avec les capacités divines des personnages de God of War. Au final, coup après coup, les deux finissent par s’effondrer sur le sol enneigé du monde mythologique nordique… mais paradoxalement l’Argentin s’en sort le plus mal (il a le skin de Baldur).

FIFA 23 a prédit le triomphe de l’équipe nationale argentine

Comme s’il s’agissait d’une sorte de Nostra Damus, EA Sports l’a encore fait. En utilisant les données des modes Tournoi FIFA 23 et Coup d’envoi de la Coupe du monde, la société a une fois de plus réussi à deviner l’équipe qui serait victorieuse en 2022. C’était vrai avec l’Argentine et c’était aussi vrai dans les éditions 2010 (France), 2014. (Allemagne) et 2018 (France). Avec ces précédents, peut-être faut-il faire très attention aux prédictions d’Electronic Arts.

God of War est revenu sur le devant de la scène grâce à Ragnarok, sa suite désormais disponible sur PS4 et PS5. Le jeu propose un nouveau voyage mettant en vedette Kratos et Atreus, qui devront affronter de nouveaux dangers afin d’éviter la fin du monde. Chez Netcost, nous le qualifions d’exceptionnel, nous vous encourageons donc à jeter un coup d’œil à l’analyse.

Source | Eurogamer