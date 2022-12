La mise à jour de Pixelmator Pro ajoute une nouvelle fonctionnalité « Deband » pour supprimer les bandes de couleur des photos

L’éditeur d’images populaire pour macOS Pixelmator Pro a été mis à jour mercredi avec une nouvelle fonctionnalité très utile. Nommée « Deband », cette fonctionnalité supprime l’effet connu sous le nom de « bandes de couleur » des photos à l’aide de l’apprentissage automatique, ce qui devrait rendre les images encore plus belles et naturelles.

Supprimer les bandes de couleur des photos avec Pixelmator Pro

Comme expliqué sur le site Web de l’application, les bandes de couleurs sont un type courant d’artefact d’image qui devient extrêmement visible sur les photos de faible qualité. Ces artefacts entraînent des dégradés ou de grandes zones de couleur unie sur une photo, et les supprimer manuellement n’est pas une tâche facile.

Mais les utilisateurs de Pixelmator Pro peuvent désormais profiter de la fonction Deband pour supprimer les bandes de couleur des photos en un seul clic.

L’équipe Pixelmator affirme que l’algorithme Deband a été formé pour « analyser intelligemment les couleurs, les dégradés et les textures des images, déterminer où se trouvent les zones affectées et les lisser de manière transparente sans toucher aux détails plus fins dans d’autres parties de l’image ».

Bien que la postérisation ne soit pas particulièrement difficile à éliminer – vous pouvez la flouter ou ajouter du bruit pour la masquer – c’est une tâche très laborieuse. Ou, il a été. Grâce à la magie de l’apprentissage automatique, nous avons pu transformer le débandage des couleurs en un processus simple et en un clic. Et les résultats sont tout simplement incroyables !

De plus, Pixelmator Pro 3.2.3 ajoute également plusieurs modèles de vacances qui peuvent être facilement personnalisés et partagés. Il existe 18 modèles conçus par des artistes qui peuvent être utilisés pour créer des publications sur les réseaux sociaux, des histoires, des affiches et des cartes de vœux imprimées. Les développeurs de Pixelmator disent qu’il s’agit d’un « petit cadeau de l’équipe Pixelmator » à ses utilisateurs.

Plus tôt ce mois-ci, Pixelmator a également mis à jour son application Pixelmator Photo pour iOS avec de nouveaux outils pour améliorer la netteté et les détails des ombres dans les images. Quant à Pixelmator Pro, l’application est disponible sur le Mac App Store pour 19,99 $. Les clients actuels peuvent mettre à jour l’application avec les nouvelles fonctionnalités gratuitement.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :