Le remplacement de la batterie doit être « facilement » réalisé par les consommateurs, dans la législation européenne proposée

Après les ports USB-C obligatoires, les magasins d’applications tiers, l’accès à la puce NFC de l’iPhone, etc., Apple pourrait être confronté à une autre exigence légale européenne – celle-ci concernant le remplacement de la batterie.

Un nouveau projet de loi obligerait les entreprises d’électronique comme Apple à s’assurer que les consommateurs sont « facilement » en mesure de retirer et de remplacer eux-mêmes les batteries…

Arrière plan

Apple s’est déjà heurté à un certain nombre d’exigences légales européennes, impactant la manière dont elle conçoit ses produits et gère ses services.

Un exemple récent est l’utilisation obligatoire des ports USB-C pour la recharge filaire d’ici 2024, afin de réduire les déchets électriques en permettant d’utiliser les mêmes chargeurs pour tous les petits appareils électroniques grand public. Cela entrera en vigueur en 2024, et Apple devrait s’y conformer un an à l’avance en remplaçant le port Lightning des iPhones par USB-C à partir de l’iPhone 15 de l’année prochaine. Les iPads et MacBooks peuvent déjà être chargés par USB-C (bien que MacBook actuels aussi proposer une nouvelle option MagSafe).

D’autres exemples incluent l’accès à la puce NFC de l’iPhone par des applications bancaires tierces et des magasins d’applications tiers.

Proposition de loi sur le remplacement des batteries

Une autre proposition de loi de l’Union européenne repérée par PocketNow est d’exiger des fabricants d’appareils électroniques qu’ils permettent aux consommateurs d’effectuer « facilement » le remplacement de la batterie par leurs propres moyens. Cependant, les entreprises recevraient un préavis suffisant, car l’exigence n’entrerait en vigueur que 3,5 ans après l’entrée en vigueur de la législation.

Trois ans et demi après l’entrée en vigueur de la législation, les piles portables des appareils doivent être conçues de manière à ce que les consommateurs puissent facilement les retirer et les remplacer eux-mêmes.

Les entreprises seront également légalement tenues d’accepter et de recycler les anciennes batteries.

Tous les déchets LMT, EV, SLI et batteries industrielles doivent être collectés, gratuitement pour les utilisateurs finaux, quelle que soit leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine

Comme pour la loi sur les chargeurs, l’intention est de réduire les déchets électriques.

Afin de mieux informer les consommateurs, les batteries porteront des étiquettes et des codes QR avec des informations relatives à leur capacité, leurs performances, leur durabilité, leur composition chimique, ainsi que le symbole « collecte séparée ». […] Selon l’accord, tous les opérateurs économiques mettant des batteries sur le marché de l’UE, à l’exception des PME, seront tenus d’élaborer et de mettre en œuvre une «politique de diligence raisonnable», conforme aux normes internationales, pour faire face aux risques sociaux et environnementaux liés à sourcing, transformation et négoce de matières premières et de matières premières secondaires.

Des objectifs spécifiques de collecte et de recyclage devraient être fixés.

Les objectifs de collecte sont fixés à 45 % d’ici 2023, 63 % d’ici 2027 et 73 % d’ici 2030 pour les batteries portables, et à 51 % d’ici 2028 et 61 % d’ici 2031 pour les batteries LMT

Des niveaux minimaux de cobalt récupéré (16 %), de plomb (85 %), de lithium (6 %) et de nickel (6 %) provenant des déchets de fabrication et de consommation doivent être réutilisés dans de nouvelles batteries

Par ailleurs, la Commission européenne – qui propose des lois au Parlement européen – devrait envisager d’interdire l’utilisation de piles portables non rechargeables. Cette étape plus radicale s’accompagnerait sans aucun doute de nombreuses exceptions, et il n’est même pas prévu d’envisager pleinement cette possibilité avant la fin de la décennie.

Apple est susceptible de citer le programme de réparation en libre-service

Si la loi est adoptée, Apple est susceptible de faire valoir que son programme de réparation en libre-service répondrait aux exigences.

La société devrait étendre le programme aux 27 pays de l’UE, ainsi qu’à sa gamme complète de produits, mais Apple est déjà sur le coup avec des extensions géographiques et de gamme de produits. Compte tenu du délai, une conformité totale semblerait possible – en supposant que le programme est réputé satisfaire à l’exigence de « facilité ».

