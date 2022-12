Avenant approuvé qui ouvre la chasse dans les villes et les parcs, VBL : « Danger pour les animaux et les personnes »

Le comité du budget de la Chambre a approuvé un amendement qui permettra de chasser la faune même dans les zones urbaines et protégées.

Une femelle sanglier allaite un petit. Crédit : Andrea Centini

La commission du budget de la Chambre a approuvé l’amendement qui, dans la nouvelle manœuvre, permettra de chasser la faune même dans les zones où l’interdiction absolue est actuellement en vigueur, « y compris les zones protégées et les zones urbaines ». Par ailleurs, la mise à mort ou la capture d’animaux sera également possible « les jours de silence de chasse et en période d’interdiction ». Il ne s’agit pas d’une extension des activités de chasse normales, mais de l’ouverture d’une véritable chasse de confinement visant à la « gestion » et au « contrôle » des espèces sauvages, qui peuvent être chassées et tuées tout au long de l’année même dans les endroits où elles étaient jusqu’à présent sûr, comme à l’intérieur d’un parc.

Rien d’étonnant à ce qu’une telle initiative, approuvée d’One Punch muet par la majorité – le texte de la proposition d’amendement a été « sorti du chapeau » à l’issue du vote – ait suscité une vive indignation de la part des défenseurs des droits des animaux et les associations environnementales ainsi que les oppositions. Beaucoup ont déjà promis bataille dans toutes les enceintes appropriées, soulignant qu’avec l’approbation de cet amendement, nous n’avons pas seulement affaire à une violation de la directive européenne Habitats (dédiée à la protection de la biodiversité) et de l’article 9 de la Constitution, mais aussi un risque pour les animaux et les citoyens.

Un renard. Crédit : Andrea Centini

Le texte est une proposition de modification de l’article 19 de la loi du 11 février 1992 n° 157, loi nationale sur la chasse. Le point 2 des amendements indique que les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano pourront ouvrir la chasse à la faune dans les parcs, les villes et les zones protégées « pour la protection de la biodiversité, pour une meilleure gestion du bétail, pour la protection du sol , pour des raisons sanitaires, pour la sélection biologique, pour la protection du patrimoine historique et artistique, pour la protection de la zoo-agro-foresterie et de la production piscicole et pour la protection de la sécurité publique et de la sécurité routière ». Par conséquent, ces espèces sauvages qui sont en quelque sorte considérées comme une menace, donc dignes d’être tuées et éliminées, finiront dans le viseur des chasseurs. Les opérations seront coordonnées par les autorités compétentes et feront appel à la collaboration des chasseurs licenciés, des gardes-chasse et des policiers (également licenciés).

Un loup italien. Crédit : Andrea Centini

Depuis que la nouvelle loi a été présentée, elle a le goût d’une loi anti-sangliers (la faute n’en est qu’à nous s’ils entrent dans les villes), mais en réalité, il y aura différentes espèces qui risquent d’être chassées n’importe où et à tout moment de l’année. Parmi eux également des daims, des ragondins et des ibis sacrés, pour ne citer que quelques exemples d’espèces jugées « problématiques ». Mais selon de nombreuses personnes, les renards, les ours et les loups sont également en danger. La Ligue française anti-vivisection (LAV) a déclaré qu’il s’agissait d’un véritable acte pervers, capable de mettre en danger les animaux et les citoyens. « L’approbation scandaleuse de l’amendement sur la chasse sauvage ouvre une nouvelle saison de massacres », a déclaré Massimo Vitturi, responsable des animaux sauvages au LAV. « Plus personne ne sera en sécurité : du loup à l’ours, du sanglier au renard et avec des risques sérieux aussi pour la sécurité humaine. En fait, les fusils pourront entrer dans les parcs de l’oasis ainsi que dans la ville sans aucune évaluation scientifique préalable », a commenté Vitturi. « Notre réponse sera très dure : nous combattrons cet amendement dans tous les lieux, nous n’abandonnerons pas. Les animaux sauvages doivent être protégés et avec eux la sécurité des citoyens doit être assurée », a conclu le responsable du LAV.

Un ibis sacré. Crédit : Andrea Centini

Du même test également OIPA (Organisation internationale pour la protection des animaux), qui a défini l’amendement comme irresponsable et « Far West », capable de déclencher un abattage aveugle d’animaux et représentant un danger pour la sécurité publique. « Chaque année, à la fin de la saison de chasse, il y a des morts et des blessés même parmi les humains, chasseurs et non-chasseurs. Des sorties de chasse dans des zones protégées, en ville et n’importe quel jour de l’année, multiplieraient le phénomène », a commenté il y a quelques jours le président d’Oipa Massimo Comparotto, ajoutant que l’amendement implique une modification de la loi nationale sur la chasse et que le rapport à la Cour européenne de justice de l’environnement est donc déjà prêt.

Les propos de l’honorable Angelo Bonelli ont également été très durs, qui dans un post au vitriol sur Facebook a condamné l’amendement proposé par le député des Frères de France Tommaso Foti : « A 6h45 ce matin la majorité de droite, violant les règles et les accords sur travail entre la majorité et l’opposition, a approuvé l’amendement qui introduit la chasse de toutes les espèces animales dans les parcs et les villes à tout moment et à tout moment dans la manœuvre économique. La règle permettra l’abattage d’espèces protégées par l’UE, pas seulement les sangliers, comme les loups, les ours, les renards et bien d’autres, en violation totale de la directive Habitats et de l’article 9 de la constitution. Ils ont décidé de tuer des animaux protégés dans des zones interdites à la chasse en faveur du lobby de la chasse et des armes à feu. Nous nous battrons au Parlement mais notre plainte auprès de l’Union européenne est déjà prête car nous sommes convaincus que de France sera mise en demeure avec l’ouverture d’une procédure d’infraction contre le gouvernement italien ». Si le texte passe définitivement à la manœuvre budgétaire, une âpre bataille s’ouvrira donc pour la défense des animaux et au-delà.