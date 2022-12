Apple Watch pour enfants : quoi acheter, comment configurer et meilleurs groupes

Apple Watch pour les enfants est quelque chose que les parents adoptent de plus en plus. Le New York Times a publié un article en septembre 2022 sur l’adoption d’Apple Watch chez des enfants dès l’âge de cinq ans. Les parents trouvent l’Apple Watch plus appropriée pour les enfants qui veulent des smartphones. L’Apple Watch offre aux enfants un moyen de rester en contact avec leurs parents, de partager leur emplacement et de renforcer leurs responsabilités sans le coût et les risques d’un smartphone.

Apple Watch pour les enfants

L’Apple Watch offre aux enfants un moyen de rester en contact avec leurs parents, de partager leur emplacement et de renforcer leurs responsabilités sans le coût et les risques d’un smartphone.

Avec un accès très limité au Web et aucune application de médias sociaux, la montre peut être un excellent appareil de démarrage pour les enfants si les parents recherchent un moyen gérable d’introduire la technologie tôt.

Configuration familiale pour Apple Watch

La fonction de configuration familiale d’Apple permet aux parents de configurer une montre mobile Apple Watch SE ou série 4 et supérieure à partir de leur iPhone. Aucun iPhone requis pour le membre de la famille.

Alors que les frais de connexion mensuels sont généralement d’environ 10 $ plus les frais, T-Mobile propose un forfait adapté aux enfants avec des appels illimités et 500 Mo / mois, soit la moitié du prix avec le paiement automatique. C’est pratique si vous êtes déjà abonné à T-Mobile et que vous souhaitez économiser sur un forfait de montre pour votre enfant.

Il existe même un mode spécial avec Family Setup appelé Schooltime qui limite l’Apple Watch pendant les heures d’école. Les parents peuvent gérer cela à distance depuis leur iPhone.

Des bracelets de montre adaptés aux enfants

Il se trouve que j’ai un enfant de cinq ans qui possède mon cœur. Bien que je ne pense pas qu’il soit tout à fait prêt pour une Apple Watch, j’étais curieux de savoir si le bracelet de la montre était compatible avec les poignets de la taille d’un enfant. Il m’a volontiers laissé emprunter son petit poignet pour le tester.

Mon modèle d’Apple Watch préféré ; 40 mm SE avec bracelet enfant

Toutes les bandes que j’avais déjà n’étaient pas adaptées à un petit poignet. Cependant, essayer un groupe Apple Watch spécialement conçu pour les enfants a très bien fonctionné. Pour moins de 15 $, ce groupe de style Nike Sport avec une boucle était un ajustement parfait.

Meilleurs prix Apple Watch pour les enfants

En tant qu’introduction d’essai au monde semi-smartphone pour les enfants, les nouvelles montres Apple peuvent être un peu chères. Une nouvelle Apple Watch SE 2 de 40 mm avec mobile coûte 299 $. C’est pourquoi les montres d’occasion avec mobile sont idéales pour la configuration familiale.

Une autre option consiste à acheter des montres Apple d’occasion dans des endroits comme eBay, Facebook Marketplace et l’inventaire remis à neuf d’Amazon. J’ai trouvé un SE mobile de 40 mm pour 120 $ localement, et le magasin renouvelé d’Amazon propose des offres très similaires.

Modèle recommandé

Assurez-vous simplement de rechercher GPS + Mobile si vous souhaitez utiliser la configuration familiale. Les tailles 40 mm ou 41 mm sont également plus adaptées aux enfants que 44 mm ou 45 mm.

Aussi éviter Apple Watch série 3 si vous souhaitez configurer une montre pour un enfant sans iPhone. Vous pouvez trouver des modèles avec mobile à bas prix, mais ils ne reçoivent plus de mises à jour logicielles. Plus important encore, ils ne fonctionne pas avec la configuration familiale et obliger le porteur à avoir un iPhone.

Avez-vous votre propre expérience avec la configuration de vos enfants avec une Apple Watch? Partagez vos astuces et suggestions sur nos réseaux sociaux !

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :