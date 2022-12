La demande probable d’iPad OLED voit Samsung changer ses plans pour une technologie plus avancée

Selon un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement, la forte demande probable de modèles d’iPad OLED est l’un des facteurs qui ont poussé Samsung Display à modifier ses plans de développement.

Samsung avait travaillé sur une forme encore plus avancée de panneau OLED que le type qu’il fabriquera pour Apple, mais il a maintenant reporté ce projet…

Contexte : la feuille de route d’affichage d’Apple

Nous avons parlé l’année dernière de la feuille de route d’affichage d’Apple. Cela a commencé avec l’écran LCD IPS avec rétroéclairage conventionnel, qui est toujours utilisé dans les anciens Mac et les iPhone moins chers.

La prochaine étape était l’écran LCD IPS avec rétroéclairage miniLED. Apple est passé à cela pour les modèles d’iPad Pro et l’utilise maintenant dans le nouveau MacBook Pro. Il permet des noirs plus foncés et des blancs plus brillants, et fait une différence surprenante.

OLED passe progressivement des écrans plus petits aux plus grands. Apple a d’abord adopté OLED dans l’Apple Watch avant de l’introduire sur l’iPhone, à commencer par l’iPhone X. La société ne l’a pas encore utilisé dans les iPad ou les MacBook, mais devrait le faire dans le courant de la période 2023-2026.

MicroLED : Malgré la similitude du nom avec miniLED, il s’agit d’une technologie complètement différente et qui en est encore à un stade très précoce de développement. Comme pour OLED, il est probable qu’il viendra d’abord sur l’Apple Watch, puis sur l’iPhone, l’iPad et les Mac, dans cet ordre.

Les iPad OLED utiliseront la technologie d’affichage hybride

Il a été initialement signalé qu’Apple lancerait les premiers modèles d’iPad OLED cette année, mais Apple avait abandonné ce plan fin 2021, selon l’analyste Apple Ming-Chi Actu. Les attentes actuelles sont que nous verrons les premiers iPad OLED en 2024.

Pour les iPhones, Apple utilise un type d’OLED connu sous le nom de film polyamide flexible. Cela permet à l’écran de se recourber dans le boîtier sur les bords, ce qui permet des cadres très minces (car les connecteurs sont sous l’écran, pas à l’intérieur des cadres).

Cependant, la mise à l’échelle d’un film polyamide flexible sur les écrans iPad et MacBook est délicate, car cette flexibilité peut créer une déformation, qui peut être visible sur des écrans plus grands. Pour cette raison, Apple devrait utiliser à la place un écran à film hybride verre-polyamide – qui combine la flexibilité nécessaire pour les cadres minces avec la rigidité nécessaire pour éviter le gauchissement.

Samsung va concentrer ses travaux sur la technologie du panneau OLED d’Apple

La technologie OLED progresse continuellement et Apple aurait demandé à Samsung d’utiliser une forme connue sous le nom de « OLED tandem à deux piles », qui utilise deux couches de pixels au lieu d’une. Doubler les pixels de cette manière permet d’obtenir des écrans plus lumineux, tout en prolongeant leur durée de vie.

Ce dernier est un facteur important pour les iPad et les MacBook, que les gens conservent généralement plus longtemps que les iPhone.

Samsung a également travaillé sur le suivant génération d’OLED, au-delà des panneaux tandem, et s’est associé à la société japonaise Ulvac pour les travaux de développement à ce sujet. Cependant, L’élec rapporte que Samsung a maintenant reporté ce projet afin de se concentrer sur les panneaux iPad OLED en tandem qu’il fabriquera pour Apple.

La société sud-coréenne prévoit de reporter ses investissements dans la méthode de dépôt vertical à coupe complète qu’elle co-développait depuis plus d’un an avec le japonais Ulvac. Samsung Display commencera à la place à investir dans la méthode de dépôt horizontale à moitié coupée qu’il a développée pour Canon Tokki, ont indiqué des sources. En effet, cette dernière méthode a déjà été commercialisée et est en cours de développement dans le but de fournir des dalles OLED pour tablettes à Apple. Cupertino prévoit de lancer des iPads avec des panneaux OLED.

Photo : Valen Don/Unsplash

