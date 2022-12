Bob Dylan attaque Spotify : « Le streaming a détruit la musique : c’est édenté et indolore »

Pendant un demi-siècle, Bob Dylan est resté immergé dans le marché du disque. Selon l’artiste, des plateformes comme Spotify ou Apple Music tuent la musique et l’originalité.

La musique est édentée aujourd’hui, manque de punch, et le péché originel ruisselle. Bob Dylan le pense, il l’a dit d’une manière beaucoup plus poétique en évoquant les diables bleus et les têtes cubiques, d’un autre côté, c’est un prix Nobel qui a traduit l’angoisse existentielle en quelques mots : « J’accepte le chaos mais je’ Je ne sais pas s’il m’accepte ».

Le plus gros problème qu’il déclare d’emblée, dans la première phrase choisie pour répondre à une interview au Wall Street Journal : « Tout est trop facile ». Et Bob Dylan, qui baigne de la tête aux pieds dans le business de la musique depuis un demi-siècle, le sait très bien. Il a utilisé une bobine à bobine Tascam 80-8 et a vécu le rêve impossible de 4 pistes simultanément, maintenant « une simple pression de l’annulaire, du majeur, un petit clic, c’est tout ce qu’il faut ». A l’intérieur d’un discours sibyllin fait de belles images, Dylan explique que la musique est désormais fluide et indolore. Essayons de déchiffrer l’oracle de Duluth et de déterminer s’il a raison ou non.

Commentaire de Bob Dylan

Dans une interview accordée au Wall Street Journal pour son nouveau livre « The Philosophy of Modern Song », il déclare : « Tout est trop facile. Juste une touche de l’annulaire, du majeur, un petit clic, c’est tout ce qu’il faut. Nous avons laissé tomber la pièce dans la fente. Nous sommes des casse-pilules, des têtes cubiques et des géants, suspendus, suspendus, engloutissant des diables bleus, des mollies noirs, tout ce sur quoi nous pouvons mettre la main. Sans parler des bonbons pour le nez et de l’herbe de ganga C’est trop facile, trop démocratique. Vous avez besoin d’un détecteur de rayons X solaires juste pour trouver le cœur de quelqu’un, voir s’il en a encore un.

Dylan a également comparé la technologie à la sorcellerie imaginant une apocalypse imminente. « C’est un spectacle de magie, il convoque les esprits, c’est une extension de notre corps, comme la roue est une extension de notre pied. Mais cela pourrait être le dernier clou enfoncé dans le cercueil de la civilisation, nous ne savons tout simplement pas. »

Le marché de la musique et le streaming aujourd’hui

Selon Statista, le streaming était le moyen le plus rentable de consommer de la musique en 2021. La Recording Industry Association of America a expliqué que le streaming représentait 83 % des revenus de l’industrie musicale en 2020. C’est aussi le moyen le moins cher de consommer de la musique, avec Spotify et Apple. La musique, deux des services de streaming les plus célèbres au monde, coûte respectivement 9,99 $ par mois et 10,99 $, un CD coûte plus cher.

Dylan lui-même compte plus de 9 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Son dernier album, « Rough and Rowdy Ways », est en fait sorti en 2020, et en 2022, il a vendu son catalogue de musique à Sony Music dans le cadre d’un accord qui, selon Variety, se situait entre 150 et 200 millions de dollars. Alors disons que Dylan a appris à bien survivre même dans l’éther du streaming.

Dylan a-t-il raison ou pas ?

Aujourd’hui, le streaming n’est plus seulement une méthode de distribution, mais un système structuré qui sape le marché de la musique à sa base. Par exemple, cela pousse les labels et les artistes à jouer la sécurité en chassant les influences extérieures, comme la viralité sur TikTok et le montage post-relance. Ou une chanson pop où le refrain ne démarre pas dans la minute depuis le début est maintenant quelque chose de rare, essayant de le chronométrer pour le croire. Les règles du marché façonnent donc l’art lui-même. Et puis il y a la surproduction, la mélasse brillante qui fait que tout sonne pareil. Bref, Bob Dylan n’a pas tout à fait tort, mais juste pour être clair si vous voulez trouver un coupable c’est (comme presque toujours) le marché de la musique, qui choisit pour ses stratégies de profit de se livrer au streaming et à sa dynamique interne.

Dylan a ensuite également déclaré que la musique d’aujourd’hui est indolore. Selon une étude de 2018, publiée dans Pitchfork, la musique est devenue plus triste au cours des trente années allant de 1985 à 2015. La BBC a rapporté des résultats similaires en 2019, et Aeon comparant les palmarès Billboard Hot 100 de différentes années est arrivé à la même conclusion. Selon les données, la tendance se déplace dans la direction opposée. Mais, « connaissant » Dylan, l’artiste ne parlait pas d’accords en mineur et de paroles poignantes, car la tristesse est une chose, la douleur en est une autre, et pour bien la dire il faut être libre de tous les schémas préconçus qui finissent par produire en masse. Comme il le dit lui-même dans ses paroles, la douleur est unique et vous ne pouvez pas l’adapter à une autre forme que la vôtre.