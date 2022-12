OneNote lance des onglets verticaux à la demande générale

L’application de bureau OneNote de Microsoft pour Windows obtient une nouvelle option de mise en page verticale des onglets. Cela rendra l’application similaire à OneNote pour Windows 10. Maintenant que ce dernier n’est plus en développement, Microsoft a reconnu que de nombreux utilisateurs qui aimaient la conception de l’application OneNote pour Windows 10. Il est basé sur UWP a eu du mal temps d’adaptation à OneNote pour Windows.

OneNote reçoit l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs

OneNote pour Windows 10 était probablement l’une des applications UWP les plus puissantes publiées par Microsoft sur Windows 10. De plus, il a fait un très bon travail de simplification d’une application qui avait beaucoup de fonctionnalités pour les utilisateurs expérimentés, mais une interface utilisateur pas si conviviale. Il s’avère que l’interface utilisateur de OneNote pour Windows 10 manquait à de nombreux utilisateurs.

« La demande n°1 que nous avons entendue des éducateurs et des écoles souhaitant passer à la version Windows (Desktop) de OneNote concerne une option permettant à l’interface utilisateur de ressembler à la version Windows 10. Avec des pages, des sections et des blocs-notes aligné sur le côté gauche. Et que les onglets horizontaux disparaissent. Nous avons entendu dire que de nombreux étudiants préfèrent également cette option de mise en page pour simplifier la navigation. Tout en faisant en sorte que OneNote «se ressemble» sur plusieurs plates-formes comme le Web, Mac et iPad », a écrit Mike Tholfsen, chef de produit senior au sein de l’équipe Microsoft Education.

Une fois les onglets verticaux disponibles dans OneNote pour Windows, les utilisateurs pourront les activer ou les désactiver. Cliquez sur Affichage > Disposition des onglets. Une fois les onglets verticaux activés, les blocs-notes et les pages se déplaceront vers un volet de gauche. Ainsi, les onglets horizontaux en haut des cahiers disparaissent.

La nouvelle option de disposition des onglets verticaux dans OneNote pour Windows commencera à être déployée au début de 2023, et les initiés d’Office y auront accès en avant-première dans les semaines à venir. Si vous avez manqué l’annonce il y a quelques semaines, Microsoft a également rendu OneNote pour Windows disponible en téléchargement sur le Microsoft Store.