Apple Music a besoin de ces fonctionnalités attendues depuis longtemps en 2023

Apple Music s’est considérablement amélioré depuis sa sortie initiale en 2015, mais il reste encore beaucoup à faire. En 2023, il y a deux fonctionnalités attendues depuis longtemps que j’espère qu’Apple ajoutera à Apple Music – qui sont toutes deux déjà proposées par Spotify.

Fondu enchaîné pour Apple Music sur iPhone et iPad

L’une des omissions flagrantes d’Apple Music sur l’iPhone et l’iPad est la prise en charge du fondu enchaîné. Cette fonctionnalité est proposée depuis des années, remontant même à l’époque de l’iPod. Pour une raison étrange, cependant, le fondu enchaîné n’a pas encore fait son chemin vers l’expérience Apple Music sur l’iPhone.

Le fondu enchaîné, pour ceux qui ne sont pas familiers, est une fonctionnalité qui permet à une chanson de s’estomper (augmenter progressivement son volume) tandis que la chanson précédente s’estompe. Cela évite les espaces de silence entre les chansons. En général, les applications vous permettent également de régler la durée de fondu enchaîné des chansons. Par exemple, sur Mac, vous pouvez régler le fondu enchaîné entre une seconde et 12 secondes.

Ce qui rend l’omission encore plus bizarre, c’est que le fondu enchaîné pour Apple Music est disponible sur les appareils Mac et Android. Pourquoi Apple n’a-t-il pas étendu cette fonctionnalité à l’iPhone et à l’iPad ? Qui sait. J’espère juste que c’est quelque chose qui sera enfin abordé en 2023.

Une fonctionnalité de style Spotify Connect

Spotify Connect est une fonctionnalité proposée par Spotify depuis des années qui vous permet d’utiliser un appareil pour contrôler à distance l’écoute sur un autre. Par exemple, vous pouvez écouter sur votre Mac et utiliser votre iPhone pour contrôler la lecture.

Apple Music propose des fonctionnalités similaires pour la lecture HomePod, mais il n’y a actuellement aucune prise en charge pour une fonctionnalité comme celle-ci sur d’autres appareils. Dans un monde idéal, vous seriez en mesure de contrôler Apple Music sur tous les appareils, quel que soit l’endroit où la lecture se déroule réellement.

Par exemple, j’imagine un monde où Apple Music peut jouer sur votre Mac et vous pouvez contrôler cette lecture depuis votre Apple Watch ou votre iPhone. Actuellement, ce n’est pas possible. Si vous écoutez sur votre Mac, le seul moyen de contrôler cette lecture est depuis votre Mac.

Les bases d’une fonctionnalité comme celle-ci semblent déjà exister avec les technologies Handoff et AirPlay d’Apple. Malheureusement, nous n’avons tout simplement pas vu cela s’étendre davantage à l’expérience Apple Music.

Qu’y a-t-il sur votre liste de souhaits Apple Music?

Il existe un certain nombre d’autres façons d’améliorer l’expérience Apple Music. Plus particulièrement, cela inclut des mises à niveau importantes des performances, de la fiabilité et de la navigation de l’application Musique sur toutes les plates-formes d’Apple.

Nous attendons également toujours la sortie de l’application Apple Music Classical, qu’Apple a promis de lancer avant la fin de 2022.

Qu’y a-t-il sur votre liste de souhaits Apple Music pour 2023 ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :