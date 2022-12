Oppo déploie la mise à jour Android 13 pour Oppo Find X3 Lite

Oppo publie la mise à jour ColorOS 13 basée sur Android 13 pour l’Oppo Find X3 Lite. Android 13 est le dernier système d’exploitation pour les téléphones Android. La mise à jour est déjà disponible pour un tas de téléphones Oppo tels que la série Reno 6, la série Reno 7, etc. Désormais, Find X3 Lite est le dernier téléphone Oppo à recevoir la mise à jour Android 13. Et bientôt d’autres téléphones Oppo rejoindront la fête selon la feuille de route officielle.

La série Oppo Find X3, qui comprend les Find X3 et Find X3 Pro, a reçu des mises à jour dans plusieurs régions le mois dernier. Et maintenant c’est au tour de la variante allégée. Plus tôt ce mois-ci, Oppo a partagé la feuille de route officielle pour décembre. Conformément à la feuille de route, le Find X3 Lite était censé recevoir la mise à jour à partir du 15 décembre et est maintenant déployé sur l’appareil conformément au plan.

Oppo Find X3 Lite est sorti en 2021 avec le système d’exploitation Android 11. Android 12 a été la première mise à jour majeure de l’appareil. Et il reçoit enfin sa deuxième mise à jour majeure sous la forme d’Android 13 et ColorOS 13.0.

Comme mentionné dans la feuille de route officielle, la mise à jour Oppo Find X3 Lite Android 13 se déploie en France avec le numéro de build CPH2145_11_F.62. Grâce à un utilisateur de Reddit, u/splashlucas pour confirmer la mise à jour avec une capture d’écran. La nouvelle mise à jour majeure pèse 4,65 Go.

La partie intéressante de la mise à jour concerne les nouvelles fonctionnalités et les modifications. La mise à jour Oppo Find X3 Lite Android 13 apporte des fonctionnalités telles que la conception aquamorphique, des couleurs de thème vibrantes, une gestion des tâches personnalisée, une préférence de langue par application, des autorisations de notification, une confidentialité et une sécurité améliorées, et plus encore. Nous n’avons pas le journal des modifications complet, mais les modifications seront similaires aux autres mises à jour que vous pouvez voir ci-dessous.

Comme mentionné précédemment, la mise à jour est disponible en France. Donc, si vous êtes un utilisateur d’Oppo Find X3 Lite en France, vous pouvez vous attendre à la mise à jour de sitôt. Il s’agit d’un déploiement par lots, ce qui indique que la mise à jour peut prendre du temps pour atteindre tous les utilisateurs. Si la notification de mise à jour OTA ne fonctionne pas, vous devez vérifier manuellement la mise à jour à partir des paramètres.

Avant de mettre à niveau votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder votre appareil et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

Source: Reddit