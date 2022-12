Au diable la critique ! Les joueurs Xbox poussent High on Life sur le podium des plus joués sur Game Pass

High on Life est le genre de jeu qui, longuement, oppose les critiques et le public les uns aux autres sur sa qualité. Sur Metacritic, le jeu Squanch Games compte en moyenne 68 sur PC et 63 sur Xbox Series. Cela s’est-il traduit par un échec commercial ? Il suffit de voir la note que les utilisateurs donnent sur cette même page : 7.8 sur PC et 8.2 sur Series.

Le pistolet à grande gueule a conquis le cœur des joueurs

High on Life fait également partie de ces jeux qui ont bénéficié du Game Pass. Si le public s’était basé sur les notes de la presse spécialisée, cela aurait peut-être eu un impact sur leurs ventes. Le fait qu’il soit disponible gratuitement sur le service Xbox dès le « day one » a permis à tout le monde de l’essayer sans crainte. Et le bouche à oreille a fait le reste.

La publication sur Twitter d’une liste des titres les plus populaires sur Game Pass a placé High on Life en première position, un tweet qui a été partagé par la propre page du développeur. Il n’y a pas de données officielles, mais Xbox.com a semblé confirmer la bonne santé du jeu en confirmant qu’il était dans la position 5 des meilleurs vendeurs et dans la 3 des plus joués.

Nous apprécions certainement le verbiage dans le jeu du toujours grand Justin Roiland (Rick et Morty). Son arme est une blague non-stop qui joue avec les limites du métarécit, et un effort important a également été fait pour rendre son univers tout aussi riche en contenus hilarants. Une pure fraîcheur qui se fête.

Source | lieu de jeu