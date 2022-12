Apple révèle le calendrier du Season Pass MLS suite à un accord exclusif sur les droits de diffusion en continu

Après avoir confirmé un accord avec la Major League Soccer plus tôt ce mois-ci, Apple a annoncé en novembre les détails de prix et de disponibilité du streaming MLS Season Pass sur l’application Apple TV. Cependant, le calendrier n’était pas encore clair – jusqu’à présent. La société a dévoilé mardi le calendrier complet du Season Pass MLS 2023 pour ceux qui regardent sur l’application Apple TV.

Selon Apple, la « majorité des matchs » du Season Pass MLS 2023 seront diffusés le samedi, tandis que certains matchs auront lieu « certains mercredis » à 19h30 heure locale. De plus, l’application Apple TV diffusera également une émission en direct de cinq heures « capturant tous les moments clés de chaque match ».

Cela indique que les téléspectateurs auront une couverture de 19h30 à 00h30 les jours de match. Le lancement de MLS Season Pass sur l’application Apple TV aura lieu le 1er février 2023 et marque le début du partenariat de 10 ans entre MLS et Apple.

Le Season Pass MLS sur l’application Apple TV coûtera 14,99 $ par mois, ou 99 $ pour toute la saison. Les abonnés Apple TV+ pourront bénéficier d’une réduction sur l’abonnement, qui coûtera 12,99 $ par mois ou 79 $ pour la saison. Toujours selon Apple, certains matchs seront disponibles gratuitement pour les abonnés Apple TV+.

Une sélection de matchs de la MLS et de la Coupe des ligues, y compris certains des plus grands matchs des séries éliminatoires, sera également disponible sans frais supplémentaires pour les abonnés Apple TV+, avec un certain nombre de matchs disponibles gratuitement sur l’application Apple TV. Certains matchs seront également disponibles sur les réseaux FOX aux États-Unis et sur TSN et RDS au Canada.