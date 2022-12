Qu’est-ce que la pomme d’Adam et à quoi sert la bosse sur le devant du cou

Plus proéminente chez l’homme, la pomme d’Adam est une proéminence du cartilage thyroïde entourant le larynx dont la fonction principale est de protéger les cordes vocales.

Tout le monde, au moins une fois dans sa vie, a entendu parler de la pomme d’Adam, cette saillie nettement masculine située sur le devant du cou, en se demandant pourquoi c’est un trait caractéristique des hommes et non des femmes. Les plus curieux se seront probablement aussi demandé pourquoi on l’appelle ainsi et surtout quelle est sa fonction, puisque cette protubérance devient beaucoup plus évidente après la puberté, lorsque le taux de testostérone détermine l’apparition des caractéristiques physiques typiques du sexe masculin. Cependant, avant d’entrer dans les détails et de comprendre à quoi elle sert, il faut dissiper un mythe : bien qu’elle soit plus proéminente chez les hommes, les femmes ont aussi une pomme d’Adam, seulement que très souvent elle n’est pas visible, simplement parce qu’elle dépasse moins.

Qu’est-ce que la pomme d’Adam et pourquoi l’appelle-t-on ainsi

L’expression «pomme d’Adam» fait référence à la partie du corps qui, en anatomie, est connue sous le nom de proéminence laryngée du cartilage thyroïde, le plus grand des neuf cartilages du larynx. La saillie, en particulier, est la partie de cette structure la plus visible de l’extérieur, qui correspond à la section où se rencontrent les deux moitiés du cartilage thyroïdien. Il s’agit donc d’un épaississement cartilagineux dont l’augmentation de proéminence se produit à la puberté, en rapport avec la mesure de l’angle interlaminaire au niveau des processus vocaux, qui chez l’homme est de 90 degrés et chez la femme de 120 : l’angle le plus large provoque la la proéminence laryngée pour faire moins saillie chez la femme, ne pas pousser contre la peau du cou et finalement être moins visible.

La pomme d’Adam est une proéminence laryngée formée par la rencontre des deux moitiés du cartilage thyroïde / Crédit : Henry Vandyke Carter – Henry Gray (1918) Anatomie du corps humain

Quant au nom, on pense que l’expression pomme d’Adam dérive d’une référence à l’histoire biblique du jardin d’Eden et du fruit défendu coincé dans la gorge d’Adam, ou peut-être d’une mauvaise traduction du terme hébreu désignant une structure décrite comme « le soulagement d’un homme ». Dans certaines localités d’Amérique du Sud, on l’appelle parfois googlerterme dérivé du verbe anglais avalerqui indique avaler, probablement en raison du mouvement de cette saillie lors de la déglutition.

A quoi sert la pomme d’Adam ?

Certains rapports suggèrent qu’une proéminence accrue joue un rôle dans la maturation de la voix, reliant la croissance de la voix aux changements qui se produisent pendant la puberté. Cependant, à ce jour, aucune étude n’a été menée qui ait démontré de manière concluante cette relation, comme indiqué dans une publication récente du Dr Thomas Fitzpatrick de la Wake Forest University School of Medicine, Caroline du Nord, et du Dr Marco Siccardi de l’Hôpital Saint Paul de Savone. .

La fonction première de la pomme d’Adam, précisent les deux spécialistes, est la même que celle du cartilage thyroïde qui la compose, à savoir celle de protéger les cordes vocales immédiatement derrière elle. « La proéminence laryngée du cartilage thyroïde est une structure de soutien et de protection […] qui agit principalement pour protéger les cordes vocales situées en arrière – expliquent Fitzpatrick et Siccardi – . Alors que dans l’enfance, il est d’une importance égale chez les garçons et les filles […]au moment de la puberté, il devient une caractéristique sexuelle secondaire, étant plus importante chez les hommes que chez les femmes”.

Pendant la puberté, le cartilage thyroïde change de forme chez les deux sexes, mais chez les hommes, le changement est généralement plus important en raison de l’influence de différents niveaux d’hormones, ce qui se traduit par des pommes d’Adam qui ont tendance à être plus évidentes. Indépendamment de l’aspect extérieur, la fonction protectrice de la proéminence laryngée est toujours la même, bien que la caractéristique la plus prononcée soit d’une importance particulière pour l’identification rapide de son emplacement dans de nombreuses procédures d’urgence et chirurgicales.