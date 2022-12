Philips Hue déploie une scène de «lumière naturelle» pour certains qui changent la température de couleur tout au long de la journée

Après s’être présentée plus tôt cette année dans un faux départ, l’application Philips Hue semble désormais déployer sa scène « Lumière naturelle » auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs avec la possibilité de modifier la température de couleur des lumières de votre maison tout au long de la journée.

Philips Hue travaille sur sa scène « Lumière naturelle » depuis un certain temps, la scène permettant aux ampoules de votre maison de changer leur température de couleur tout au long de la journée. La fonctionnalité est apparue pour la première fois pour certains utilisateurs plus tôt cette année, mais a été rapidement supprimée et n’a pas été revue jusqu’à présent.

Un certain nombre d’utilisateurs sur Reddit ce matin ont signalé que les dernières mises à jour de l’application Philips Hue sur Android et iOS ont déverrouillé « Natural Light ». La fonctionnalité apparaît dans la galerie de scènes Hue en tant que nouvelle option par défaut, comme indiqué par SmartLights.de.

Jusqu’à présent, l’option semble apparaître pour la plupart des gens dans d’autres pays, mais il y a au moins quelques rapports de « Natural Light » apparaissant aux États-Unis avec des versions plus récentes de l’application Hue. Personnellement, je ne vois pas l’option, même avec les dernières mises à jour du micrologiciel de l’application et du pont Hue.

Pour ceux qui voient la scène disponible, l’application explique le fonctionnement de la fonctionnalité avant de permettre aux utilisateurs de configurer les heures auxquelles les températures de couleur changent, la température changeant lentement entre ces intervalles de temps. Ou, c’est comme ça que ça fonctionnait. Les utilisateurs signalent que le changement est en fait assez brutal, ce qui est pour le moins décevant.

L’idée générale est d’avoir des températures plus fraîches dès le matin jusqu’au début de l’après-midi, les températures se réchauffant progressivement le soir et la nuit.

Tout cela est basé sur la façon dont la température de couleur affecte le corps. Il a été prouvé maintes et maintes fois que la « lumière bleue », des températures de couleur plus froides, font croire à notre corps qu’il fait jour, tandis que des températures plus chaudes avant le coucher peuvent nous aider à nous endormir. Cette nouvelle fonctionnalité de Philips Hue pourrait vous aider à atteindre cet objectif dans n’importe quelle pièce de votre maison avec la configuration d’éclairage appropriée – nous espérons voir un lancement plus large bientôt !

