Selon les rumeurs, l’application Apple TV pour Android fait suite à une extension antérieure aux appareils Android TV

Selon certaines rumeurs, une application Apple TV pour Android apporterait pour la première fois le service de streaming vidéo de la société Cupertino aux smartphones et tablettes Android.

Apple TV est déjà disponible sur les appareils Android TV…

Le monde Android a eu accès pour la première fois à l’application Apple TV en 2020, bien que cela ait été initialement limité aux modèles Sony Bravia.

L’année dernière, l’application a été lancée sur Chromecast avec Google TV, suivie d’un déploiement ultérieur sur tous les appareils Android TV.

Aujourd’hui, CrevettePommePro suggère qu’Apple prépare également une application Apple TV pour les smartphones et tablettes Android.

L’application Apple TV arrive sur Android, actuellement en cours de test bêta interne. Sera bientôt publié. Apple TV pour Android TV est différent de Apple TV pour Android FYI

Apple doit de plus en plus trouver un équilibre entre la maximisation des revenus de sa gamme croissante de services d’abonnement et les avantages de conserver l’exclusivité pour ses propres appareils. La société a créé une version Android de l’application Apple Music quelques mois après son lancement sur iPhone, ajoutant plus tard la prise en charge des haut-parleurs Amazon Echo, puis un lecteur Web pouvant être utilisé sur n’importe quel appareil.

À l’autre bout de l’échelle, Apple a toujours résisté à la pression interne et externe pour apporter ce que beaucoup considèrent comme le joyau de la couronne des applications Apple sur Android – iMessage – même s’il était en mesure de facturer des frais d’abonnement pour le faire.

Jusqu’à présent, Apple a semblé peu intéressé à étendre l’accès d’Android à Apple TV au-delà des appareils de télévision réels, mais ce ne serait pas exagéré de le voir le faire.

ShrimpApplePro a un bilan de précision décent mais pas parfait, y compris 6 Go de RAM pour tous les modèles d’iPhone 14, pas seulement les Pro. Cependant, il convient de savoir qu’Apple teste de nombreuses choses, et seul un nombre limité d’entre elles sont publiées, alors traitez-les simplement comme une rumeur pour le moment.

Photo : James Yarema/Unsplash

