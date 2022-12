Les nouveaux jeux PS Plus Extra et Premium sont désormais disponibles pour décembre 2022

Extra et Premium, les nouveaux abonnements PS Plus, ont déjà ajouté les nouveautés de décembre à leur catalogue. Un total de 18 jeux avec des sagas renommées de Far Cry, de la Terre du Milieu et de Yakuza, ou avec des joyaux comme Ridger Racer 2. Ils s’ajoutent aux plus de 400 jeux proposés par PlayStation Plus Extra (13,99 € par mois d’abonnement, 39,99 € par trimestre ou 99,99 € par an) et les 700 qui composent PlayStation Plus Premium, qui ajoute 300 classiques des consoles et des générations précédentes (pour 16,99 € par mois, 49,99 € par trimestre ou 119, 99 € par an). Passons en revue tous.

Tous les jeux à venir sur PS Plus Extra et Premium en décembre 2022

PS supplémentaire

Adventure Time : Pirates de l’Enchiridion | PS5 et PS4

Ben 10 : voyage de puissance | PS5 et PS4

génie maléfique 2 | PS5 et PS4

Far Cry 5 | ps4

Far Cry nouvelle aube | ps4

Far Cry Primal | ps4

Gigantosaure Le Jeu | ps4

Jugement | PS5 et PS4

Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre | ps4

Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor | ps4

Carapace mortelle | PS5 et PS4

Pillars of Eternity II : Deadfire – Édition Ultime | ps4

Les évadés | ps4

Le piéton | PS5 et PS4

Vers ADM | ps4

WWE 2K22 | ps4

Yakuza 6 : Le Chant de la Vie | ps4

Yakuza comme un dragon | PS5 et PS4

Playstation Plus Premium

Épée céleste | ps3

monde étrange. L’exode d’Abe | PS1

Héros du flipper | PSP

Coureur de crête 2 | PSP

Les jeux PS Plus gratuits désormais disponibles en décembre 2022

Outre Extra et Premium, les membres du PS Plus normal, désormais appelé Essential, continueront également de recevoir des jeux gratuits chaque mois. Nous vous rappelons également que vous avez déjà ceux de décembre 2022 disponibles en téléchargement.