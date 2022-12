The Witcher 3 nouvelle génération publie un correctif sur PC et promet des améliorations sur toutes les plateformes

Tout ce qui entoure le patch nouvelle génération de The Witcher 3: Wild Hunt n’est pas positif. Comme d’habitude, les joueurs ont rencontré certains problèmes imprévus, des erreurs que l’étude elle-même a reconnues. Face à cette situation, ils ont annoncé qu’ils étudiaient déjà comment résoudre les bugs et corriger les problèmes de performances sur PC.

« Nous venons de publier un correctif pour The Witcher 3 sur PC, qui devrait améliorer la stabilité et les performances globales sur GOG et Steam. La version du jeu ne change pas. Nos équipes travaillent à rendre l’expérience encore meilleure sur toutes les plateformes.

Avant de publier le correctif, ils ont recommandé de mettre à jour les pilotes de la carte graphique NVIDIA, car certains de ces problèmes pourraient être corrigés de cette manière. D’autre part, ils ont signalé que la mise à jour de nouvelle génération est désormais également disponible sur Origin.

Le chien d’Henry Cavill apparaît dans The Witcher 3

Il se peut qu’Henry Cavill n’incarne plus Geralt de Rivia ou Superman, mais CD Projekt RED a voulu lui rendre hommage et a confirmé les soupçons des internautes : la version nouvelle génération introduit un caméo des plus surprenants, rien de plus et rien de plus. moins que le chiot d’Henry Cavill… en plus de l’armure du personnage dans la série Netflix.

The Witcher 3: Wild Hunt peut être mis à jour gratuitement sur toutes les plateformes de nouvelle génération, c’est-à-dire Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC. Le jeu n’améliore pas seulement les graphismes, car le studio a décidé d’implémenter des changements de qualité, de nouvelles animations et de petits détails qui « n’apparaîtraient même pas dans un patch ». En tout cas, ils préviennent qu’au-delà des correctifs d’amélioration, ils n’ont pas plus de contenu prévu pour le jeu.

CD Projekt RED se tourne vers l’avenir de The Witcher avec le remake du premier opus et le premier projet de la nouvelle trilogie, tous deux développés sous le moteur graphique Unreal Engine 5.

