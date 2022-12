Apple tue Dark Sky en deux semaines, ne vous faites pas prendre sous la pluie avec ces alternatives

Comme annoncé précédemment, l’application météo Dark Sky acquise par Apple en 2020 devrait s’arrêter le 1er janvier 2023. Avant cet arrêt, nous avons rassemblé quelques-unes de nos applications météo alternatives préférées pour iPhone et iPad…

L’application météo d’Apple

Depuis qu’Apple a acquis Dark Sky en 2020, il a implémenté un certain nombre de fonctionnalités de Dark Sky dans l’application Météo stock sur iPhone (et maintenant iPad et Mac). Grâce à ces améliorations, l’application météo d’Apple est désormais plus puissante et utile avec un certain nombre de fonctionnalités impressionnantes.

L’application Météo présente une conception modulaire qui s’ajuste dynamiquement en fonction des conditions météorologiques actuelles de votre région. Il existe également des cartes détaillées pour des choses comme les précipitations et la température. Semblable à Dark Sky, Apple a également ajouté la prise en charge des notifications en temps réel à son application Météo. Cela indique que vous pouvez recevoir des notifications hyper-locales sur les précipitations dans votre région, y compris le début et la fin de ces précipitations.

Avec les mises à jour logicielles de cette année, l’application Météo est désormais également disponible sur iPad et Mac, avec bon nombre de ces mêmes fonctionnalités.

Météo Carotte

Vous ne pouvez pas avoir un tour d’horizon des applications météo sans mentionner Carrot Weather. C’est facilement l’une des applications météo les plus impressionnantes et personnalisables pour iPhone. Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de sources de données différentes, et même lier Carrot Weather à votre propre station météo si vous le souhaitez :

Les membres du Premium Club peuvent également utiliser Dark Sky, AccuWeather, ClimaCell, MeteoGroup ou AerisWeather comme sources de données alternatives. Des sources régionales spécifiques sont également disponibles : Environnement Canada au Canada et WillyWeather en Australie. Les abonnés peuvent également se connecter aux données extraites des stations météorologiques personnelles directement dans leur jardin. Les stations WeatherFlow/Tempest et Netatmo sont directement prises en charge, tandis que toute station qui se connecte à PWSweather peut également être affichée dans CARROT.

Carrot Weather possède toutes les fonctionnalités que vous attendez d’une application météo, et bien plus encore. La mise en page de l’application est entièrement personnalisable, il existe des cartes détaillées pour différents types de données, vous pouvez voir des données de prévision à long terme, et bien plus encore.

L’une de mes choses préférées à propos de Carrot Weather est la collection de widgets de l’écran d’accueil et de l’écran de verrouillage. Il existe un nombre infini d’options différentes, et vous pouvez même modifier la conception des widgets en fonction des conditions météorologiques et des mises à jour des prévisions. Il existe également une intégration profonde avec les activités en direct sur l’écran de verrouillage et dans l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro.

Carrot Weather est connu pour sa personnalité sarcastique, mettant une touche amusante sur les prévisions et les conditions actuelles. Mais si ce n’est pas quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez facilement le désactiver et obtenir également des descriptions ennuyeuses et sans personnalité.

Vous pouvez télécharger Carrot Weather sur l’App Store. Si vous êtes à la recherche d’un remplacement de Dark Sky et que vous ne trouvez pas l’application Apple Weather intégrée assez puissante, Carrot Weather peut probablement combler ce vide assez facilement.

AccuWeather

AccuWeather est un nom familier dans l’industrie météorologique, et il y a une raison pour laquelle il est généralement en tête des classements de l’App Store. L’application AccuWeather offre une expérience impressionnante sur iPhone et iPad, avec des options de personnalisation de la conception, des alertes en temps réel, des informations de prévision détaillées, etc.

L’une des parties les plus utiles de l’application AccuWeather est ses fonctionnalités avancées de radar météorologique. Ceux-ci vous permettent de visualiser des données à plus long terme avec des vues radar pour la vapeur d’eau, les précipitations, les vents soutenus et même les ondes de tempête. Les autres fonctionnalités d’AccuWeather incluent :

Prévisions météo en direct – y compris les prévisions MinuteCast pour les mises à jour des précipitations minute par minute

Météo locale – y compris les alertes de temps violent, la température, les précipitations et les perspectives d’allergie pour votre journée

WinterCast : prévisions météorologiques hivernales – vous donnant des avertissements avancés sur les probabilités et l’accumulation de chutes de neige

Prévisions quotidiennes – incluent la probabilité de pluie, la couverture nuageuse, le vent, le radar en direct, l’indice de qualité de l’air, les chutes de neige et même l’indice UV

Radar météorologique avancé – vous donne des vues à la minute près du suivi des tempêtes, de la neige, de la pluie, de la glace, des changements de température et bien plus encore

Technologie RealFeel et RealFeel Shade Temperature ™ – vous aidant à avoir une meilleure idée de la façon dont le temps se sent réellement

Vous pouvez télécharger gratuitement AccuWeather sur l’App Store avec des options d’achats intégrés pour les fonctionnalités premium.

Bande météo

Weather Strip est une application pour iPhone, iPad et Mac avec une tournure unique. L’application est connue pour sa vue horaire d’une semaine, qui « vous montre l’ensemble des prévisions en un coup d’œil, afin que vous puissiez choisir plus rapidement les meilleurs moments pour sortir ». L’application propose également des widgets d’écran d’accueil et d’écran de verrouillage très utiles basés sur ces données.

Utilisez la carte interactive pour voir les prévisions pour n’importe quel endroit dans le monde, y compris les montagnes, les sentiers, les lacs et littéralement partout où vous placez un marqueur. Les avertissements météorologiques extrêmes sont affichés directement sur la chronologie des prévisions, ce qui vous permet de voir exactement quand le danger est attendu, y compris les tempêtes, les incendies, les ouragans, les inondations, les glissements de terrain et tout ce qui est suivi par les météorologues de la NOAA.

Weather Strip est entièrement gratuit pendant deux semaines, après quoi vous pouvez vous abonner avec un achat intégré. Téléchargez-le sur l’App Store.

Plus d’options

Au-delà de celles-ci, il existe une tonne d’autres applications météo sur l’App Store, avec différentes fonctionnalités et capacités. Voici un aperçu des options les plus populaires :

Avez-vous des recommandations sur les remplacements de Dark Sky ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :