Ce que l’on sait des nouvelles batteries au sel de mer : « Elles ont 4 fois la capacité des batteries au lithium »

Beaucoup moins chers à produire, ils permettent de réduire significativement le coût de la décarbonation en offrant une plus grande capacité de stockage des énergies renouvelables.

Parmi les différentes solutions qui promettent de révolutionner le monde des technologies énergétiques et de faciliter la transition vers les énergies renouvelables, on parle beaucoup d’une batterie au sel de mer innovante, à densité énergétique plus élevée et alternative moins toxique aux batteries lithium-ion actuellement utilisées. dans les appareils électroniques, tels que les smartphones et les tablettes, et également largement utilisé dans les voitures électriques. Son développement est dû à l’équipe de recherche dirigée par le Dr Shenlong Zhao de l’École de génie chimique et biomoléculaire de l’Université de Sydney, en Australie, qui a annoncé le développement d’une batterie sodium-soufre (Na-S) révolutionnaire, l’utilisation de dont il a été historiquement limité par une faible capacité énergétique et des cycles de vie trop courts.

De l’eau de mer aux batteries au sel

La nouvelle batterie, fabriquée à partir de sulfure de sodium (Na2S), un type de sel fondu pouvant être extrait de l’eau de mer, a été développée à l’aide d’un procédé de pyrolyse et d’électrodes à base de carbone pour améliorer la réactivité du soufre et la réversibilité des réactions entre le soufre et le sodium. Cela a permis aux chercheurs d’obtenir l’un des systèmes les plus prometteurs pour la densité d’énergie à faible coût, avec une stabilité cyclique sans précédent.

La batterie produite par les scientifiques a en effet démontré une capacité très élevée, qui s’est avérée être quatre fois supérieure à celle des batteries au lithium conventionnelles, et une durée qui, lors de tests en laboratoire, a été documentée en détail dans un article publié dans la revue scientifique Matériaux avancésa dépassé 1 000 cycles de recharge, avec un taux de fondu de capacité extrêmement faible (0,05 % par cycle).

Fabriquées et testées avec succès en tant que piles boutons au centre de génie chimique de l’Université de Sydney, mais spécifiquement conçues pour fournir une solution haute performance pour les grands systèmes de stockage d’énergie renouvelable, tels que les réseaux électriques, les nouvelles batteries sodium-soufre ont le potentiel de réduire considérablement le impact économique de la décarbonation. « Ils peuvent réduire considérablement les coûts à long terme tout en fournissant quatre fois la capacité de stockage – a déclaré le Dr Zhao – . Il s’agit d’un tournant important pour le développement des énergies renouvelables qui s’est toutefois heurté dans un premier temps à divers obstacles financiers”.

« Lorsque le soleil ne brille pas et que la brise ne souffle pas, nous avons besoin de solutions de stockage de haute qualité qui ne coûtent pas cher et qui sont facilement accessibles localement ou régionalement Zhao a ajouté. Grâce à une technologie de réduction des coûts, nous espérons atteindre plus rapidement un horizon d’énergie propre, car plus nous pouvons décarboner rapidement, plus nous avons de chances de limiter le réchauffement climatique.”.