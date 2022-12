HMD Global déploie une mise à jour stable d’Android 13 pour Nokia G50

Plus tôt ce mois-ci, HMD Global a commencé à déployer Android 13 sur les téléphones éligibles. La société a commencé le déploiement avec les téléphones Nokia X10 et X20. Aujourd’hui, la mise à jour est mise en ligne pour un smartphone de la série G – Nokia G50. De toute évidence, la mise à niveau se déroule avec une pile de nouvelles fonctionnalités et de modifications. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Nokia G50 Android 13.

HMD Global installe le logiciel Android 13 sur Nokia G50 avec la version logicielle V3.200. Pour l’instant, la version over-the-air fait ses premiers pas en France, elle sera également disponible dans d’autres pays très prochainement. La deuxième mise à jour majeure du système d’exploitation est mise en ligne pour le smartphone Nokia G50. En tant que mise à niveau majeure, elle nécessite plus de données que les mises à jour de sécurité.

Le logiciel Nokia G50 Android 13 propose un tas de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de Material You pour les icônes d’applications tierces, l’amélioration des paramètres rapides et de la disposition des notifications, l’amélioration du bien-être numérique, les améliorations de l’historique du presse-papiers, la préférence de langue par application, etc. La mise à niveau incrémentielle augmente également le correctif de sécurité jusqu’en novembre 2022.

Si vous êtes un fier propriétaire du Nokia G50 et que vous attendez la mise à jour du logiciel Android 13, l’attente est enfin terminée. Vous pouvez maintenant mettre à niveau votre téléphone vers un nouveau logiciel. Cependant, actuellement, la mise à jour se déroule de manière échelonnée, actuellement disponible pour un petit nombre d’utilisateurs.

Les utilisateurs de Nokia G50 peuvent accéder à Paramètres> Système> Mise à jour du système, si la mise à jour n’est pas disponible, attendez quelques jours.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50 % et faites également une sauvegarde des données importantes.

Explore plus:

Passant par