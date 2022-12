John Carmack sort du désordre VR de Meta

En un mot : John Carmack est un nom légendaire dans l’industrie technologique, un programmeur prodige qui a travaillé sur des jalons de jeu comme Commander Keen, Wolfenstein 3D, Doom et Quake. Ses intérêts tardifs, la réalité virtuelle et l’IA, l’obligent maintenant à quitter Meta et ses perspectives commerciales très désordonnées.

John Carmack quitte l’activité VR de Meta. Après une décennie passée à essayer de « faire bouger les choses » au sein de l’entreprise de Mark Zuckerberg, le co-créateur du genre FPS a décidé d’abandonner et de poursuivre d’autres intérêts avec sa propre startup. Le dernier message de Carmack, cependant, dépeint une situation plutôt gênante pour l’entreprise de son ancien employeur.

Meta, la société gigantesque précédemment connue sous le nom de Facebook, est inefficace, s’auto-sabote constamment et « mal préparée pour l’inévitable concurrence » à venir, a déclaré Carmack dans son dernier message aux employés. Le programmeur a quitté id Software en 2013 pour travailler à temps plein chez Oculus, une société acquise plus tard par Facebook/Meta pour faire partie des efforts de réalité virtuelle de Facebook Reality Labs.

Carmack a déclaré que Quest 2, la dernière tentative de Meta pour construire et commercialiser un casque VR pour les masses, est assez proche de ce qu’il considère comme la « bonne chose » à faire si vous voulez fabriquer un bon produit. « Tout aurait pu se passer un peu plus vite », a également déclaré Carmack, mais Meta semble être intrinsèquement inefficace, tout comme le code de production qui est incapable d’aller au-delà d’un taux d’utilisation du GPU de 5%.

Meta ne progresse pas au rythme qu’il devrait, a fait remarquer Carmack, car l’entreprise n’a « connu que l’inefficacité » et « est mal préparée à la concurrence inévitable » dans l’espace VR. Meta a une quantité ridicule de personnes et de ressources, et pourtant il s’auto-sabote constamment et gaspille ses efforts. Ce n’est même pas « fonctionner à la moitié de l’efficacité qui me rendrait heureux », a déclaré Carmack.

Le codeur a eu du mal à faire entendre sa voix pendant un moment, même s’il aurait dû pouvoir envisager son rôle de CTO. Il a dit qu’il n’était « manifestement pas assez persuasif ». « J’aurais pu déménager à Menlo Park après l’acquisition d’Oculus et essayer de mener des batailles avec des générations de dirigeants », concède Carmack, « mais j’étais occupé à programmer, et j’ai supposé que je détesterais ça, que je serais mauvais et que je perdrais probablement de toute façon . »

Aujourd’hui, le programmeur est « fatigué de se battre » et veut diriger sa propre startup travaillant sur l’intelligence artificielle générale (Keen Technologies). La réalité virtuelle peut encore « apporter de la valeur à la plupart des gens dans le monde », a finalement déclaré Carmack, « et aucune entreprise n’est mieux placée pour le faire que Meta » – même avec ses pratiques actuelles inefficaces. Il y a encore beaucoup de place à l’amélioration, mais il ne sera pas là pour le voir.