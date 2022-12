Deux planètes tempérées de masse similaire à la Terre découvertes à 16 années-lumière : elles ont peut-être de l’eau et de la vie

Deux planètes de masse terrestre ont été découvertes à 15,8 années-lumière de nous. Ils sont dans la zone habitable de l’étoile : ils pourraient abriter de l’eau liquide et de la vie extraterrestre.

Illustration des deux exoplanètes découvertes. Crédit : Alejandro Suárez Mascareño et Inés Bonet (IAC)

Deux planètes d’une masse similaire à celle de la Terre ont été découvertes dans un système stellaire situé à moins de 16 années-lumière de nous. En termes délicieusement astronomiques, il s’agit d’une petite distance, même si elle est totalement inaccessible en « temps humain » avec la technologie dont nous disposons actuellement (nous parlons d’un voyage de milliers et de milliers d’années). Pour rendre les deux corps célestes particulièrement intéressants, le fait qu’ils se trouvent tous les deux dans la zone habitable – ou Goldilock – de l’étoile mère ; cela indique qu’ils ne sont ni trop chauds ni trop froids, ce qui permet la présence potentielle d’eau liquide à leur surface et, par conséquent, également de vie extraterrestre.

Les deux planètes ont été découvertes et décrites par une grande équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques espagnols de l’Institut d’astrophysique des îles Canaries de La Laguna (Tenerife), qui a collaboré étroitement avec le Centre d’astrobiologie de Madrid, de l’Oporto (Portugal), le Département d’Astronomie de l’Université de Genève, l’Observatoire Astrophysique INAF de Turin, l’Observatoire Astronomique INAF de Trieste et de nombreux autres centres. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Alejandro Suárez Mascareño de l’institut canarien, ont identifié les deux planètes après avoir effectué environ 140 observations électroscopiques entre 2017 et 2021 de l’étoile GJ 1002 (Gliese 1002), une petite naine rouge « froide » située dans le cœur de la constellation de la Baleine, à exactement 15,8 années-lumière de la Terre.

Infographie montrant les différences entre les deux exoplanètes et les planètes rocheuses du système solaire. Crédit : Conception : Alejandro Suárez Mascareño (IAC). Planètes du système solaire : NASA

En utilisant une technique de détection éprouvée appelée « méthode de la vitesse radiale », Suárez Mascareño et ses collègues ont pu identifier les deux planètes susmentionnées, appelées GJ 1002b et GJ 1002c. Pour déterminer ses caractéristiques, le support de deux instruments scientifiques a été fondamental : le CARMENES (Calar Alto high-Resolution search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Echelle Spectrographs), utilisé dans la première phase de l’investigation et monté sur le télescope de 3,5 mètres de l’observatoire de Calar Alto ; et l’ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations), utilisé dans la deuxième partie de la recherche et installé sur le puissant Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral (ESO) situé sur le Cerro Paranal, au Chili. aux données recueillies, il a été déterminé que GJ 1002b, l’exoplanète la plus proche, ne prend que 10 jours pour accomplir une orbite autour de la naine rouge (en termes simples, une année dure 10 jours terrestres), tandis que GJ 1002c, avec une masse légèrement plus grande que le premier, prend 20 jours.

Comme indiqué, les deux se trouvent dans la zone habitable de l’étoile, ils pourraient donc abriter de l’eau liquide à la surface et éventuellement une vie extraterrestre. Pour l’instant on ne sait rien de leurs atmosphères, mais grâce au futur spectrographe ANDES, qui sera installé sur l’Extremely Large Telescope (ELT) de l’ESO – un gigantesque télescope optique doté d’un miroir de 39 mètres -, comme l’explique dans un communiqué ‘astrophysicien Jonay I. González Hernández, nous serons en mesure de détecter la présence potentielle d’oxygène. Selon les auteurs de l’étude, les deux planètes pourraient être ciblées par le projet LIFE, une mission spatiale conçue précisément pour caractériser les atmosphères des exoplanètes et détecter des traces de vie extraterrestre. L’atmosphère terrestre a d’ailleurs une « signature » liée précisément à la biosphère, c’est-à-dire aux êtres vivants qui peuplent la planète. L’espoir est de détecter également ces signatures dans les exoplanètes. Une aide en ce sens viendra également du télescope spatial James Webb, capable de caractériser les atmosphères des exoplanètes (bien que d’autres instruments seront nécessaires pour des relevés plus fins).

La découverte de deux mondes aquatiques et d’une autre planète situés dans la zone habitable de l’étoile de référence a été récemment annoncée. Des détails sur GJ 1002b et GJ 1002c sont rapportés dans l’article « Deux planètes tempérées de masse terrestre en orbite autour de l’étoile voisine GJ 1002 » publié dans la revue scientifique Astronomy & Astrophysics.