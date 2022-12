8 meilleurs packs d’icônes Material You pour n’importe quel Android

En ce qui concerne la personnalisation, Android vous permet de le faire facilement. Que vous souhaitiez modifier les thèmes, les fonds d’écran, les écrans de verrouillage, les lanceurs ou les packs d’icônes. Cette liberté que vous obtenez de personnaliser divers éléments de votre appareil est excellente car elle laisse libre cours à votre esprit créatif. Un élément que de nombreux utilisateurs souhaitent modifier sur leurs appareils est les packs d’icônes. Vous voyez que différents OEM ont différents types de packs d’icônes sur leurs appareils. Ces packs d’icônes sont généralement basés sur le skin Android utilisé sur l’appareil.

De nombreux packs d’icônes sont disponibles pour les utilisateurs à télécharger et à installer. Vous en trouverez des gratuits comme des payants. Aujourd’hui, cependant, nous examinons les packs d’icônes Material You. Material You – si vous ne savez pas ce que c’est, est essentiellement un nouvel élément de conception ajouté à Android 12 et s’améliore avec Android 13. Ce que cela fait, c’est qu’il change la couleur de vos accents et d’autres éléments, y compris les widgets et les icônes à la même couleur que celle de votre papier peint. Voici donc les meilleurs packs d’icônes Material You que vous pouvez installer sur votre appareil Android.

Notez que Material You n’est disponible que sur Android 12 et les versions plus récentes d’Android.

Meilleurs packs d’icônes Material You pour Android

Maintenant, jetons un coup d’œil à certains des packs d’icônes Material You intéressants que vous pouvez facilement télécharger et installer sur votre appareil Android. En remarque, tous les lanceurs ne prendront pas en charge les packs d’icônes tiers. Vous devrez donc peut-être installer un lanceur tiers sur votre appareil afin de tirer le meilleur parti du pack d’icônes Material You.

Pack d’icônes Pix Material You Light / Dark

Nous commençons cette liste avec l’un des packs d’icônes Material You les plus populaires, appelé Pix Material. Ce pack d’icônes Light and Dark Material You est développé par PashaPuma Designs. Le pack d’icônes fonctionne très bien avec un bon nombre de lanceurs tiers. Les icônes de ce pack d’icônes sont simples mais agréables à regarder. Les couleurs du pack d’icônes changent en fonction de la couleur du fond d’écran appliqué à votre écran d’accueil. L’application pourra changer les couleurs des icônes sur Android 8 et versions ultérieures uniquement si vous installez Lawnchair 2 ou Hyperion Launcher.

Actuellement, le pack d’icônes Pix material You Light/Dark prend en charge 10 983 icônes. Voici la liste des lanceurs prenant en charge le pack d’icônes Pix Material You Light/Dark

Action

ADW

Sommet

La mûre

Thème CM

Feuilleter

ALLER EX

Holo

Holo HD

Hypérion

Accueil LG

Lucide

Niagara

Nougat

Nova

Pixel

POCO

Posidon

Intelligent

Solo

Carré

ZenUI

Pack d’icônes Pix Material You Light / Dark peut être acheté sur le Google Play Store pour 1,99 $.

Pack d’icônes dynamiques Material You

Voici un autre pack d’icônes Material You que vous pouvez installer sur votre appareil Android. Comme vous vous en doutez, ce pack d’icônes change de couleur en fonction du fond d’écran de votre appareil. À partir de maintenant, le pack d’icônes prend en charge 8 045 icônes et 3 107 fonds d’écran parmi lesquels vous pouvez choisir. Bien que vous puissiez choisir de définir des icônes personnalisées, cela peut être un peu difficile car il manque la barre de recherche pour rechercher l’icône de l’application. Pour un pack d’icônes Material You gratuit, que demander de plus ? Le pack d’icônes dynamiques Material You a été développé par AKBON.

Voici une liste des lanceurs tiers qui prennent en charge le pack d’icônes dynamiques Material You.

Action

ADW

Sommet

Apus

La mûre

Évie

Feuilleter

Aller

hiOS

Holo

Holo HD

Chaise longue 2

LG

LineageOS

Lucide

Microsoft

Niagara

Nova

Poco

Posidon

Intelligent

Carré

XOS

Pixel

Solo

Zéro

V

Vous pouvez installer le Pack d’icônes dynamiques Material You du Google Play Store gratuitement.

Pack d’icônes à thème OneYou

Voici un autre pack d’icônes sur le thème de Material You que vous pouvez installer sur votre appareil Android. Développé par PashaPuma Designs, il s’agit d’un pack d’icônes sympa qui ajuste les couleurs des icônes à celles du fond d’écran de votre écran d’accueil. Ce pack d’icônes, si vous le regardez attentivement, est inspiré de OneUI 5.0 de Samsung, qui a récemment été publié sur un certain nombre d’appareils Samsung. La forme des icônes peut également être modifiée, mais cela dépend du lanceur que vous utilisez.

Le pack d’icônes à thème OneYou prend actuellement en charge 10983 icônes d’application et prend en charge un bon nombre de lanceurs tiers.

Action

ADW

Sommet

La mûre

Thème CM

Feuilleter

ALLER EX

Holo

Holo HD

Hypérion

Accueil LG

Lucide

Niagara

Nougat

Nova

Pixel

POCO

Posidon

Intelligent

Solo

Carré

ZenUI

Télécharger le Pack d’icônes à thème OneYou du Google Play Store pour 1,49 $.

Matériel que vous allumez le pack d’icônes

Les icônes Material You sont le pack d’icônes le plus recherché. Je veux dire, ces packs d’icônes ont un élément de conception unique qui donne envie à tout le monde de l’installer sur son appareil. Le pack d’icônes Material You Light a été conçu par Hexoline Customization. L’ensemble du pack d’icônes tourne autour du thème de la lumière. Les conceptions d’icônes sont plates, ce qui reproduit parfaitement le langage de conception de Material You. Avec le pack d’icônes, vous obtenez également une grande collection de fonds d’écran, environ 300 ou plus.

Le pack d’icônes Material You Light prend actuellement en charge plus de 19 000 icônes avec plus de 35 000 icônes d’applications thématiques. Voici les lanceurs tiers pris en charge par le pack Material You Light Icon.

abc

Action

ADW

Sommet

Flèche

au plus vite

Atome

Aviate

Icônes impressionnantes

Moteur de thème CM

Cobo

PCL

Épique

Évie

Feuilleter

ALLER

Hypérion

Holo

Inspirer

iHaut

KK

Chaise de jardin

Lentille

Ligne

Accueil LG

Lucide

Lanceur L

Lanceur M

Engrener

Lanceur Microsoft

mini

Lanceur MN

Neuf

Némus

Nouveau

Prochain

Nougat

Lanceur Nova/Prime

Niagara

Lanceur OnePlus

Pixel

Coup d’oeil

Poco

Lanceur S

Intelligent

Solo

Carré

FST

Lanceur V

Yandex

ZenUI

Zéro

Lanceur Z

Télécharger Matériel que vous allumez le pack d’icônes du Google Play Store pour 1,49 $

Pix Matériel Vous Icônes

Voici un autre pack d’icônes Material You de PashaPuma Designs. Tout comme les autres packs d’icônes de ce développeur, les icônes changeront de couleur en fonction de la couleur de votre fond d’écran. Ce pack d’icônes a été conçu à la perfection et vaut le prix que vous payez pour télécharger le pack d’icônes. Outre les icônes, vous avez également accès à des widgets et à des fonds d’écran exclusifs au pack d’icônes Pix material You.

Le pack d’icônes prend actuellement en charge plus de 10 000 applications et prend également en charge un bon nombre de lanceurs tiers.

Lanceur d’actions

Lanceur tout-en-un

Lanceur Hypérion

Chaise longue 2

Lanceur Niagara

Lanceur Nova

Lanceur de pixels

Lanceur impitoyable

Télécharger le Pack d’icônes Pix Material You du Google Play Store pour 1,99 $

Pack d’icônes Dynamic Material You

Voici un pack d’icônes dynamique qui intègre le design Material You. Le pack d’icônes change de couleur en fonction des accents de votre fond d’écran. Ces icônes sont vectorielles, ce qui indique qu’elles sont de haute qualité et auront fière allure sur les écrans AMOLED. Les thèmes d’icônes changent entre clair et foncé en fonction des paramètres par défaut de votre système. Le pack d’icônes a été conçu par Altuware.

À l’heure actuelle, le pack d’icônes contient plus de 12 000 icônes. Bien qu’il s’agisse d’un excellent pack d’icônes, le support est assez limité en ce qui concerne les lanceurs tiers. Voici la liste des lanceurs pris en charge.

ADW

Sommet

Holo HD

Hypérion

Chaise de jardin

Niagara

Nova

Posidon

Intelligent

Carré

Télécharger le Matériau dynamique Votre pack d’icônes du Google Play Store pour 0,99 $.

Sable – Icônes Android 12

Par défaut, le pack d’icônes Sand Android 12 ne change pas les couleurs des icônes. Bien qu’il soit basé sur le matériel d’Android 12 que vous concevez, les utilisateurs devront modifier manuellement la couleur des icônes. Pour cela, vous devrez utiliser des icônes thématiques. Avec ces deux applications, vous pourrez définir les couleurs des icônes sur celles du fond d’écran de votre appareil à condition que vous utilisiez Android 12 et plus récent.

Le pack d’icônes prend en charge plus de 6 600 icônes et dispose d’une grande collection de fonds d’écran dans l’application que vous pouvez utiliser pour votre appareil. Le pack d’icônes reçoit également des mises à jour mensuelles. Voici une liste des lanceurs prenant en charge le pack d’icônes Sand Android 12.

Action

ADW

ADW-Ex

Sommet

Aller

Google maintenant

Holo

Holo HD

Chaise de jardin

Accueil LG

LineageOS

Lucide

Niagara

Nova

OnePlus

Pixel

Posidon

Intelligent

Intelligent Pro

Solo

Maison carrée

FST

Télécharger le Pack d’icônes Sable Android 12 du Google Play Store gratuitement.

Icônes thématiques

Les icônes thématiques ne sont pas un pack d’icônes. Il s’agit plutôt d’un gestionnaire de thèmes qui vous permet d’appliquer des couleurs à n’importe quel pack d’icônes installé sur votre appareil. Vous pouvez ajuster divers éléments des icônes tels que la forme, la couleur, le mode clair ou sombre, la taille des icônes et même si vous souhaitez que les icônes soient monochromes ou colorées.

C’est un excellent moyen d’adapter n’importe quel pack d’icônes Material You aux couleurs de votre fond d’écran. Cependant, avec cette application, vous devrez créer des raccourcis d’application vers l’écran d’accueil pour que les icônes adoptent les accents du fond d’écran.

Télécharger Icônes thématiques du Google Play Store gratuitement.

Conclusion

Ceci conclut la liste des meilleurs packs d’icônes Material You que vous pouvez installer sur votre appareil Android. Maintenant, beaucoup de ces packs d’icônes sont généralement payants, car ces packs d’icônes peuvent facilement changer de couleur sans aucune application supplémentaire. Cependant, avec les packs d’icônes gratuits, vous pouvez utiliser l’application Icônes thématiques pour modifier les couleurs. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

