Télécharger Google Camera 8.6 pour OnePlus 10R

Tout comme la série 9, il existe également un mid-ranger disponible dans la série 10. Oui, je parle du OnePlus 10R 5G. L’une des principales attractions du OnePlus 10R est le vivaneau Quad Bayer 50MP. En tant que milieu de gamme, il n’y a pas d’étalonnage des couleurs Hasselblad, mais le téléphone capture toujours des images agréables et détaillées. Si vous souhaitez améliorer encore les performances de l’appareil photo, vous pouvez charger l’appareil photo Google sur votre OnePlus 10R. Ici, vous pouvez télécharger Google Camera pour OnePlus 10R.

Caméra Google pour OnePlus 10R 5G [Best GCam 8.6]

OnePlus 10R 5G est facturé avec une configuration de caméra à triple objectif. Le module de caméra trio comprend un capteur principal Sony IMX766 de 50MP utilisant la technologie Quad Bayer 4 en 1 pour capturer des photos haute résolution, le module dispose également d’un objectif ultra grand angle de 8MP et d’une caméra macro de 2MP. En termes de logiciel, le 10R a la même application d’appareil photo que celle que l’on voit sur de nombreux téléphones Oppo et Realme ces jours-ci. Bien que l’application appareil photo sur les téléphones OnePlus dispose de nombreuses fonctionnalités utiles, si vous recherchez une nouvelle application appareil photo, vous pouvez charger le port GCam.

Le port mod Google Camera 8.6 de Pixel 7 Pro fonctionne sur le OnePlus 10R 5G, grâce aux développeurs qui ont porté l’application pour le 10R et d’autres téléphones Android compatibles. GCam 8.6 prend en charge des fonctionnalités telles que le mode Astrophotographie anticipé, Night Sight, SloMo, Beauty Mode, HDR Enhanced, Lens Blur, PhotoSphere, Playground, RAW support, Google Lens, etc. Voyons maintenant comment vous pouvez télécharger et installer Google Camera sur OnePlus 10R 5G.

Télécharger l’appareil photo Google pour OnePlus 10R

Les téléphones OnePlus de la série 10 prennent en charge l’API Camera2 prête à l’emploi et le OnePlus 10R 5G n’est pas différent. Vous pouvez facilement installer le port GCam sur votre OnePlus 10R 5G. Ci-dessous, nous joignons le dernier mod GCam de BSG, GCam 8.6, les ports GCam 8.2 de Nikita et GCam 7.3 de Wichaya sont compatibles avec le OnePlus 10R 5G. Voici le lien de téléchargement de l’application.

Noter: Avant d’installer la nouvelle application portée par Gcam Mod, assurez-vous de supprimer l’ancienne version (si vous l’avez installée). Ce n’est pas une version stable de Google Camera, il peut donc y avoir quelques bugs.

Si vous voulez de meilleurs résultats, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous et ajouter un fichier de configuration.

Paramètres recommandés:

Pour GCam_7.3.018_Urnyx05-v2.1_Wichaya_V3.1.1.apk

Dans un premier temps, téléchargez ce fichier de configuration sur votre smartphone. Créez maintenant un nouveau dossier avec le nom GCam. Ouvrez le dossier GCam et créez un autre dossier avec le nom configs7. Collez maintenant le fichier de configuration dans le dossier configs7. Une fois cela fait, ouvrez l’application Google Camera et appuyez deux fois sur la zone vierge noire placée à côté du bouton de l’obturateur. Appuyez sur les paramètres affichés, disponibles dans la fenêtre contextuelle et appuyez sur le bouton de restauration. Revenez au tiroir de l’application, puis ouvrez à nouveau l’application.

Alors que pour MGC_8.6.263_A11_V7.apk et MGC_8.1.101_A9_GV1j_MGC.apk, il n’est pas nécessaire de configurer de nombreux paramètres, mais vous pouvez toujours jouer avec les paramètres GCam en fonction de vos besoins pour de meilleurs résultats.

Une fois tout fait. Commencez à capturer des photos éclatantes et superbes directement depuis votre OnePlus 10R 5G.

