Final Fantasy Pixel Remaster confirme son arrivée sur PS4 et Switch avec une édition physique très limitée !

Après un an et demi d’attente depuis son lancement sur PC et appareils mobiles, nous avons déjà la confirmation officielle de la sortie de Final Fantasy Pixel Remaster sur PS4 et Switch. Nous partageons cette nouvelle précisément à l’occasion du 35e anniversaire de la franchise, le 18 décembre, même si la compilation, aussi bien en pack qu’individuellement, ne nous parviendra qu’au printemps 2023.

Éditions physiques très limitées !

Il est possible qu’au moment où vous lisez ces lignes, les éditions physiques de Final Fantasy Pixel Remaster soient déjà épuisées. Et c’est que seuls quelques exemplaires ont été mis à disposition pour réservation. Ceci n’est accessible qu’au Japon via la page Square-Enix, mais nous connaissons déjà une locomotive Final Fantasy dans l’écriture de Meri qui a obtenu la sienne. Le spécial, bien sûr (à 275 €), le normal peut survivre un peu plus longtemps dans le temps.

FF35th Anniversary Edition est une véritable célébration de la série, avec quelques extras incroyables, notamment :

Disponible sur PS4 et Switch, l’édition spéciale 35e anniversaire comprend les éléments suivants :

Boîte spéciale 35e anniversaire.

Une gaine lenticulaire supplémentaire.

Album vinyle double picture disc avec de la musique nouvellement arrangée des jeux et une pochette exclusive de Kazuko Shibuya.

Un livre d’art spécialement compilé présentant une belle conception de personnages.

Huit figures stylisées de personnages pixel art dans un emballage plastique.

Bref, l’émerveillement à l’état pur uniquement à la portée des plus rapides… et de ceux qui ont assez d’argent, bien sûr. Le reste d’entre nous, les mortels, se contentera de l’édition numérique, qui peut être achetée sous forme de pack ou, si vous préférez, de manière échelonnée avec chaque titre séparément. D’une manière ou d’une autre, c’est quelque chose qu’au printemps de l’année prochaine, nous savons avec certitude qu’il fera partie de notre collection de jeux.

Source | Square Enix