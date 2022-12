Apple-1 numéroté à la main par Steve Jobs aux enchères [Update: $442k winning bid]

Un nouveau lot de souvenirs Apple est à gagner chez RR Auction à partir d’aujourd’hui. La nouvelle vente aux enchères Science et technologie comprend un ordinateur fonctionnel Apple-1 « Byte Shop » numéroté à la main par Steve Jobs, un ballon de football signé Tim Cook, et bien plus encore.

Mise à jour 12/16 : L’enchérisseur gagnant a réclamé ce rare Apple-1 pour 442 118 $. Pendant ce temps, le football signé Tim Cook est parti pour 5 681 $.

L’article Apple le plus rare aux enchères est l’ordinateur Apple-1 entièrement fonctionnel. Il s’agit d’une version de style Byte Shop de la machine « complète avec tous les composants et accessoires nécessaires au fonctionnement ».

La carte a été numérotée « 01-00002 » par Steve Jobs lui-même et le rapport d’état technique a été préparé par l’expert Apple-1 Corey Cohen.

Les enchères sont maintenant ouvertes et l’on s’attend à ce que l’enchère dépasse 375 000 $.

Un autre article mis aux enchères est un ballon de football de l’Université d’Auburn signé par l’ancien PDG d’Apple, Tim Cook. On estime que cela rapportera plus de 1 000 $.

Une gamme de répliques plus abordables et d’articles signés par Steve Wozniak sont également disponibles dans la vente aux enchères.

Voici la description complète de cet Apple-1 unique :

Ordinateur Apple-1 « Byte Shop » fonctionnel et de haute qualité recherché, numéroté à la main par Steve Jobs

Un ordinateur Apple-1 de style « Byte Shop » de production ultérieure étonnant et entièrement fonctionnel (également connu sous le nom d’Apple I ou Apple Computer 1), complet avec tous les composants et accessoires nécessaires au fonctionnement.

L’ensemble comprend :

• carte Apple-1 d’origine, marquée de la main de Steve Jobs avec le numéro de stock « 01-00002 »

• Interface de cassette Apple (ACI) d’origine

• manuel d’utilisation Apple-1 original

• deux manuels d’origine Apple Cassette Interface

• un clavier ASCII en surplus d’époque

• un moniteur vidéo Sanyo 4205 d’époque à cadre ouvert

• une nouvelle alimentation de style d’époque avec câble d’alimentation et connecteur d’origine Apple-1

• câbles d’interface de cassette d’époque

Cet ordinateur Apple-1 a été restauré dans son état opérationnel d’origine en juin 2018 par l’expert Apple-1 Corey Cohen, et une vidéo de son fonctionnement et de son fonctionnement est disponible sur demande. Un rapport d’état technique complet préparé par Cohen est disponible pour les soumissionnaires qualifiés ; il a évalué l’état de l’unité à 8,5/10 et a de nouveau confirmé la fonctionnalité de l’ordinateur en août 2022. L’aspect le plus remarquable de cet ordinateur Apple-1 est qu’il est documenté comme étant pleinement opérationnel : le système a fonctionné sans faute pendant environ huit heures dans un test complet. Accompagné d’une lettre d’authenticité complète de PSA/DNA pour l’écriture manuscrite de Jobs sur le tableau. Que Jobs les ait numérotés lui-même est une révélation récente dans le monde Apple-1. Cet ordinateur est répertorié sous le numéro 78 dans le registre Apple-1 et a été initialement vendu par RR Auction en 2018.

L’Apple-1 a été conçu à l’origine par Steve Jobs et Steve ‘Woz’ Wozniak comme un circuit imprimé nu destiné à être vendu en kit et complété par des amateurs d’électronique, leur marché initial étant le Homebrew Computer Club de Palo Alto. À la recherche d’un public plus large, Jobs a approché Paul Terrell, propriétaire de The Byte Shop à Mountain View, en Californie, l’un des premiers magasins d’ordinateurs personnels au monde. Visant à élever l’ordinateur au-delà du domaine de l’amateur, Terrell a accepté d’acheter 50 ordinateurs Apple-1, mais seulement s’ils étaient entièrement assemblés. L’Apple-1 est ainsi devenu l’un des premiers ordinateurs « personnels » qui n’a pas nécessité de soudure par l’utilisateur final. Au total, sur une période d’environ dix mois, Jobs et Wozniak ont ​​produit environ 200 ordinateurs Apple-1 et en ont vendu 175.

Le style de production ultérieur « Byte Shop » de cet Apple-1 est indiqué par des dates de composants discrètes qui correspondent à d’autres cartes Apple-1 connues d’un millésime similaire, assemblées et vendues par Apple à l’automne 1976 et au début de 1977. Sur le côté gauche , le tableau est marqué : « Apple Computer 1, Palo Alto, Ca. Droit d’auteur 1976. » Contrairement à de nombreuses cartes Apple-1 connues, cette unité n’a subi aucune modification de la carte physique et la zone du prototype est propre et inutilisée. L’Apple-1 n’est pas seulement une merveille d’ingéniosité informatique précoce, mais le produit qui a lancé ce qui est aujourd’hui l’une des entreprises les plus précieuses et les plus prospères au monde.

