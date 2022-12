Testé: les dernières batteries portables MagSafe d’Anker font des cadeaux parfaits pour les propriétaires d’iPhone 14

Que vous cherchiez à obtenir du jus supplémentaire pour votre iPhone 14 en déplacement ou que vous ayez besoin de verrouiller un cadeau de dernière minute, Anker fabrique certains de nos chargeurs préférés ici à 9to5Jouets. Récemment, la société a envoyé sa dernière gamme de batteries portables MagSafe, et aujourd’hui, nous allons travailler avec trois modèles différents pour voir comment chacune des nouvelles versions se compare et se compare à d’autres modèles sur le marché.

Pratique avec les dernières batteries portables MagSafe d’Anker

Tout au long de l’automne, Anker a actualisé sa gamme de chargeurs MagSafe pour accompagner le lancement de la nouvelle série iPhone 14 et je les utilise depuis environ un mois. Arrivant avec trois facteurs de forme différents qui offrent tous des fonctionnalités différentes, il y a bien sûr le support de charge magnétique sans fil de base.

En tête d’affiche de la batterie portable phare MagGo 633 de 10 000 mAh, il existe également le modèle 5 000 mAh 622 qui transporte le design (form factor) du support intégré vers un boîtier plus petit. Et enfin, nous examinons également la version la plus compacte de la batterie portable Anker MagSafe qui arrive sous le nom de chargeur 621 MagGo 5 000 mAh. Mais lequel devriez-vous considérer pour vous-même ou pour cette personne spéciale sur votre liste ? Nous décomposons tout ci-dessous.

Voici un aperçu de la fiche technique :

Le chargeur charge votre téléphone sans fil tandis que le support pliable pratique soutient votre téléphone pour une visualisation facile.

La batterie de petite taille de 10 000 mAh contient suffisamment de puissance pour charger un iPhone 13 Pro 1,8 fois.

Obtenez une charge sans fil sûre et sécurisée avec les aimants puissants parfaitement alignés qui s’enclenchent sur votre téléphone pour une charge constante.

Utilisez le port d’alimentation USB-C 20 W et un câble de charge USB-C pour charger votre iPhone 3 fois plus rapidement.

Plus tôt cet automne, Anker a envoyé plus de trois de ses dernières batteries portables MagSafe, et je les ai conduites quotidiennement comme principal moyen de ravitailler mon iPhone loin de chez moi. Chacun d’entre eux partage une grande partie des mêmes spécifications, mais fournit des capacités et des fonctionnalités différentes pour soutenir la fonctionnalité de base.

Quant à ce qui est le même sur les trois modèles, la technologie de charge MagSafe est juste dans les noms. Chacun dispose d’un anneau magnétique qui leur permet de s’enclencher directement à l’arrière de votre iPhone 14, ainsi que des combinés des séries 13 et 12 de la génération précédente. Il ne chargera votre appareil qu’à 7,5 W, bien qu’il s’agisse de la même puissance de sortie que la batterie MagSafe officielle d’Apple. La gamme d’Anker n’offre donc rien d’autre.

À partir de là, cependant, les trois modèles différents commencent à s’écarter les uns des autres. La batterie portable phare MagGo 633 de 10 000 mAh ouvre la voie, offrant la gamme de fonctionnalités MagSafe la plus performante de l’arsenal Anker. Arrivé au 80 $ point de prix, ce modèle a la conception la plus épaisse du groupe grâce au logement de la plus grande batterie de 10 000 mAh. À partir de là, vous envisagez deux façons de ravitailler les appareils filaires, notamment un emplacement USB-A de 2,4 A en bas et un port USB-C complet de 20 W sur le côté qui vous permet également de ravitailler la batterie interne.

Ma partie préférée de la batterie portable, cependant, doit être son support intégré. Une charnière rigide à l’arrière vous permet de soutenir votre appareil pendant qu’il se recharge, et la conception prend également en charge les orientations horizontales et verticales. Il s’agit d’un support beaucoup plus solide que les autres options de la gamme et offre finalement un ensemble beaucoup plus polyvalent pour alimenter l’équipement en déplacement.

Si le design (form factor) plus grand n’est pas votre préféré, Anker porte également les fonctionnalités du support vers une offre plus compacte sous la forme de la gamme avec la batterie portable MagGo 622. Ce modèle vient d’être rafraîchi en octobre et arrive avec une différence clé par rapport à son prédécesseur ; la possibilité de charger la batterie portable elle-même tout en utilisant le support, grâce à un port USB-C monté sur le côté. Toutes les fonctionnalités attendues de MagSafe sont conservées, mais avec un design unique qui abrite un support dépliant de style origami qui peut soutenir la batterie portable et votre téléphone pendant la recharge.

Tout cela lui vaut un 60 $ point de prix, entrant à juste titre dans la gamme avec un PDSF au milieu du sol qui correspond à l’ensemble de fonctionnalités. La batterie portable MagGo 622 est également disponible dans l’un des quatre coloris différents, offrant un peu plus de variété que son homologue phare.

Enfin, il existe la version la plus compacte de la batterie portable Anker MagSafe, qui abandonne certaines des fonctionnalités supplémentaires au profit d’une construction plus élégante et simple. L’offre Anker 621 MagGo contient la même batterie de 5 000 mAh que l’option que nous venons de couvrir, mais réduit la conception dans un package beaucoup plus convivial pour EDC. Pointant à 50 $vous avez le choix entre l’un des quatre styles différents pour compléter le design fin.

J’aime particulièrement le peu d’espace que cela prend par rapport aux deux plus grands modèles. Il a une sensation beaucoup plus naturelle dans la main grâce à des bords et des coins arrondis, tout en arrivant sans l’encombrement d’aucune forme de support.

En fin de compte, chacune des batteries portables Anker MagSafe s’est efforcée de couvrir une part différente du marché avec des spécifications variables pour correspondre aux différents niveaux de prix – mais je dois dire que mon préféré est l’offre de 10 000 mAh. Il contient avant tout les fonctionnalités MagSafe, mais les deux sorties de charge filaires signifient que lorsque plusieurs amis ont besoin d’un coup de pouce après une longue soirée, je peux toujours aider à sauver la journée. Il est également idéal pour les voyages, en particulier si vous regardez du contenu dans les avions ou simplement lorsque vous installez votre poste de travail loin de chez vous.

Mais si vous recherchez simplement une batterie portable MagSafe à quelque titre que ce soit, le modèle mince est certainement la voie à suivre autrement. L’option du milieu est tout à fait correcte, mais si vous êtes intéressé par la fonctionnalité du support, vous devez simplement passer au modèle phare et profiter d’une bien meilleure expérience. J’adore sa compacité et les différentes options de couleur sont parfaites pour correspondre à votre iPhone 14.

