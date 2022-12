Le robot quadrupède avec des pieds magnétiques peut escalader les murs et traverser les plafonds

WTF ? ! Les robots à quatre pattes sont devenus beaucoup plus capables (et beaucoup plus effrayants). Des chercheurs du Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) et un collègue de l’Université de l’Illinois ont développé un robot quadrupède avec des pieds magnétiques qui peuvent grimper et traverser des murs et des plafonds métalliques.

L’équipe a conçu le robot, nommé Marvel, pour aider les humains à effectuer des travaux de maintenance dangereux sur de grandes structures métalliques comme des réservoirs de pétrole, des ponts et des châteaux d’eau. Il utilise une combinaison d’élastomères magnétiques et d’électroaimants pour magnétiser et démagnétiser à la demande selon les besoins, permettant aux pieds du bot de rester collés à une surface puis de se relâcher au fur et à mesure qu’il fait un pas.

Imitant la façon dont un chat teste une surface avant de sauter dessus, le bot est programmé pour utiliser ses pattes avant pour tester la stabilité d’une surface avant de s’y engager pleinement.

Dans le laboratoire, Marvel a pu franchir des espaces de plus de 10 centimètres de large et franchir des obstacles de cinq centimètres de haut, ainsi que passer de sols horizontaux à des murs verticaux et passer de murs verticaux à des plafonds inversés. Il peut également transporter des charges utiles allant jusqu’à trois kilogrammes, soit environ 6,6 livres.

Lors de tests dans le monde réel, Marvel a pu escalader sans problème un réservoir de stockage incurvé couvert de rouille et de poussière à une vitesse de 0,35 mètre par seconde. En utilisant sa démarche rythmée, le bot peut atteindre jusqu’à 0,7 mètre par seconde. Il était même capable de contourner facilement les obstacles sur le côté du char.

L’article de l’équipe sur le sujet, Escalade agile et polyvalente sur des surfaces ferromagnétiques avec un robot quadrupède, a été publié dans la revue Science Robotics.

Dans des nouvelles connexes, New Scientist a récemment décrit un oiseau robotique qui utilise des griffes en forme de serre pour atterrir sur un perchoir. Il a une envergure de 1,5 mètre et pèse 700 grammes, et pourrait un jour être utilisé pour prélever des échantillons dans des zones difficiles d’accès ou étudier la faune dans son habitat naturel.